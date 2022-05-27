Ціна на автогаз перейшла межу: скільки тепер коштує пальне на WOG, ОККО та БРСМ

Розповідаємо, на скільки за тиждень зросла середня ціна на автогаз, і скільки він коштує на різних АЗС 27 травня

Скільки коштує автогаз 27 травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Щодня ціна на автогаз в Україні зростає, і вже станом на п'ятницю, 27 травня, вона перетнула межу у 40 грн.

Про здорожчання свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

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Скільки коштує пальне на заправках

По Україні середня ціна на автогаз із 20 по 27 травня зросла на 1,29 грн – до 40,33 грн за літр. За тиждень найбільше ціну підняли у мережі Mango, "Авантаж 7" та KLO – на 5 грн, 4 грн та 3,99 грн відповідно. І пальне тепер коштує там 43,99 грн, 41,95 грн та 42,99 грн відповідно.

На WOG автогаз здорожчав на 1,02 грн і коштує тепер 41 грн. На ОККО подорожчання відбулося на 0,99 грн, теперішня ціна пального – 39,99 грн.

Мережа БРСМ підняла ціну з 20 травня на 2,10 грн (нині ціна на літр автогазу – 41,74 грн), Укрнафта – 1,55 грн (39,95 грн).

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Зовсім не змінилась ціна на UPG. Як і тиждень тому, автогаз коштує 34 грн.

Нові ліміти на UPG

"Сьогодні" вже писали, що про нові правила на своїх заправках під час бензинової кризи повідомила мережа UPG. Заправити одне авто на цій АЗС можна один раз на добу.

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За готівку, банківську картку, Скриньку, паливну картку (грошовий гаманець для юридичних осіб і ФОП) можна придбати:

40 літрів upg95;

та 40 літрів upgДП у легковий транспорт, і 100 літрів у великогабаритний.

Онлайн Скринькою, талонами, паливною карткою (літровий гаманець для юридичних осіб і ФОП) можна придбати:

40 літрів А-95;

та 40 літрів euroДП у легковий транспорт, і 100 літрів у великогабаритний.

На автогаз обмежень немає. Однак зовсім не продають пальне у каністри.

Крім того, ми розповідали, як знайти заправку з пальним і купити бензин безготівково. Читайте також, про яку шахрайську схему мережа WOG попередила своїх клієнтів.