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Авто для самоубийц: почему россиянам на Lada запретили въезд в ЕС

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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26 июня, 13:50
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Россияне не смогут выехать на "импортозамещенных" опасных автомобилях за пределы страны
Россиян постигло очередное улучшение, на этот раз с местным автопромом
Россиян постигло очередное улучшение, на этот раз с местным автопромом / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с санкциями западных стран автомобилестроительная компания из России "АвтоВАЗ" больше не может комплектовать машины важными деталями.

Как сообщили российским сайтам представители Росстандарта, новые Lada Granta не будут оборудованы целым рядом компонентов:

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  • системой ЭРА-ГЛОНАСС (БЭГ);
  • блоком ABS;
  • подушками безопасности;
  • стеклоподъемниками.

Очевидно, что использование такого автомобиля угрожает жизни и здоровью водителя, поэтому водителей новых Lada Granta по праву можно назвать самоубийцами. В дополнение к перечисленным "комфортным условиям" россиян ждут и другие изменения.

Особые документы

Во-первых, покупатели Lada вынуждены подписать документы о том, что автомобиль им продали без БЭГ и они с этим соглашаются. Отсутствие блока подразумевает, что в машине не работают кнопка SOS, индикация, синхронизация часовых поясов, громкоговоритель и микрофон. Устанавливать систему в автомобиль владелец должен будет сам.

Во-вторых, россияне также будут ставить подпись на документах о невыезде из страны. Исключение составляет только Беларусь, с которой РФ подписала двустороннее соглашение об эксплуатации опасных автомобилей. Владельцам машин будут выдавать электронные паспорта с отметкой об их изготовлении "с особенностями".

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Все потому, что из-за низких стандартов безопасности авто, по закону, в цивилизованных странах на них нельзя ездить. Однако в ближайшее время надеются получить разрешения на въезд владельцам Lada Granta в Армению, Казахстан и Кыргызстан.

Новый антирекорд РФ

В мае 2022 года рынок легковых автомобилей в РФ продолжил свободное падение, поскольку местное население покупает меньше машин. По сравнению с апрелем покупали на 2% меньше автомобилей, а с маем 2021 года – на 78%.

Более половины (56,5%) от всех продаж составили автомобили марок Lada, Kia, Hyundai, Renault, а также китайский Chery. Заметная тенденция к все большим объемам закупок товаров из Китая – это автомобили Haval, Geely, Nissan, Skoda, Toyota.

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Общая статистика свидетельствует о том, что в РФ наполовину упали продажи коммерческих автомобилей. Больше покупали средние и большие грузовики (4284 шт.), легкие коммерческие авто LCV (3079 шт.) и автобусы (816 шт.). Это на 58% меньше, чем в мае 2021 года.

"Сегодня" ранее рассказывали, что цены на остатки импортных авто в РФ побили мировые рекорды, а также писали о том, сколько стоит растаможить "евробляху" в Украине.

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