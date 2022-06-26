Авто для самогубців: чому росіянам на Lada заборонили в'їзд до ЄС

У зв’язку з санкціями західних країн автомобілебудівна компанія з Росії "АвтоВАЗ" більше не може комплектувати машини важливими деталями.
Як повідомили російським сайтам представники Росстандарту, нові Lada Granta не будуть обладнані цілою низкою компонентів:
- системою ЕРА-ГЛОНАСС (БЕГ);
- блоком ABS;
- подушками безпеки;
- склопідіймачами.
Очевидно, що використання такого автомобіля загрожує життю та здоров’ю водія, тож водіїв нових Lada Granta справедливо можна назвати самогубцями. На доповнення до перелічених "комфортних умов" на росіян чекають і інші зміни.
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Особливі документи
По-перше, покупці Lada змушені підписати документи про те, що автомобіль їм продали без БЕГ і вони з цим погоджуються. Відсутність блока передбачає, що в машині не працюють кнопка SOS, індикація, синхронізація часових поясів, гучномовець та мікрофон. Встановлювати систему в авто власник повинен буде сам.
По-друге, росіяни також ставитимуть підпис на документах про невиїзд з країни. Виняток становить лише Білорусь, з якою РФ підписала двосторонню угоду про експлуатацію небезпечних автомобілів. Власникам машин видаватимуть електронні паспорти з відміткою про їхнє виготовлення "з особливостями".
Усе через те, що через низькі стандарти безпеки авто, за законом, в цивілізованих країнах на них не можна їздити. Однак найближчим часом сподіваються отримати дозволи на в’їзд власникам Lada Granta до Вірменії, Казахстану та Киргизстану.
Новий антирекорд РФ
У травні 2022 року ринок легкових автомобілів у РФ продовжив вільне падіння, оскільки місцеве населення купує все менше машин. У порівнянні з квітнем купували на 2% менше авто, а з травнем 2021 року – на 78%.
Понад половину (56,5%) від усіх продажів становили автомобілі марок Lada, Kia, Hyundai, Renault, а також китайський Chery. Помітна тенденція до все більших обсягів закупівель товарів з Китаю – це автомобілі Haval, Geely, Nissan, Skoda, Toyota.
Загальна статистика свідчить і про те, що в РФ наполовину впали продажі комерційних автомобілів. Найбільше купували середні та великі вантажівки (4284 шт.), легкі комерційні авто LCV (3079 шт.) і автобуси (816 шт.). Це на 58% менше, ніж у травні 2021 року.
"Сьогодні" раніше розповідали, що ціни на залишки імпортних авто в РФ побили світові рекорди, а також писали про те, скільки коштує розмитнити "євробляху" в Україні.