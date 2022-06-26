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Авто для самогубців: чому росіянам на Lada заборонили в'їзд до ЄС

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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26 червня, 13:50
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Росіяни не зможуть виїхати на "імпортозаміщених" небезпечних автомобілях за межі країни
Росіян спіткало чергове покращення, цього разу з місцевим автопромом
Росіян спіткало чергове покращення, цього разу з місцевим автопромом / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв’язку з санкціями західних країн автомобілебудівна компанія з Росії "АвтоВАЗ" більше не може комплектувати машини важливими деталями.

Як повідомили російським сайтам представники Росстандарту, нові Lada Granta не будуть обладнані цілою низкою компонентів:

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  • системою ЕРА-ГЛОНАСС (БЕГ);
  • блоком ABS;
  • подушками безпеки;
  • склопідіймачами.

Очевидно, що використання такого автомобіля загрожує життю та здоров’ю водія, тож водіїв нових Lada Granta справедливо можна назвати самогубцями. На доповнення до перелічених "комфортних умов" на росіян чекають і інші зміни.

Особливі документи

По-перше, покупці Lada змушені підписати документи про те, що автомобіль їм продали без БЕГ і вони з цим погоджуються. Відсутність блока передбачає, що в машині не працюють кнопка SOS, індикація, синхронізація часових поясів, гучномовець та мікрофон. Встановлювати систему в авто власник повинен буде сам.

По-друге, росіяни також ставитимуть підпис на документах про невиїзд з країни. Виняток становить лише Білорусь, з якою РФ підписала двосторонню угоду про експлуатацію небезпечних автомобілів. Власникам машин видаватимуть електронні паспорти з відміткою про їхнє виготовлення "з особливостями".

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Усе через те, що через низькі стандарти безпеки авто, за законом, в цивілізованих країнах на них не можна їздити. Однак найближчим часом сподіваються отримати дозволи на в’їзд власникам Lada Granta до Вірменії, Казахстану та Киргизстану.

Новий антирекорд РФ

У травні 2022 року ринок легкових автомобілів у РФ продовжив вільне падіння, оскільки місцеве населення купує все менше машин. У порівнянні з квітнем купували на 2% менше авто, а з травнем 2021 року – на 78%.

Понад половину (56,5%) від усіх продажів становили автомобілі марок Lada, Kia, Hyundai, Renault, а також китайський Chery. Помітна тенденція до все більших обсягів закупівель товарів з Китаю – це автомобілі Haval, Geely, Nissan, Skoda, Toyota.

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Загальна статистика свідчить і про те, що в РФ наполовину впали продажі комерційних автомобілів. Найбільше купували середні та великі вантажівки (4284 шт.), легкі комерційні авто LCV (3079 шт.) і автобуси (816 шт.). Це на 58% менше, ніж у травні 2021 року.

"Сьогодні" раніше розповідали, що ціни на залишки імпортних авто в РФ побили світові рекорди, а також писали про те, скільки коштує розмитнити "євробляху" в Україні.

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