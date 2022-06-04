Новий антирекорд в РФ: ринок легкових автомобілів стрімко котиться в прірву

У травні 2022 року ринок легкових автомобілів у РФ продовжив вільне падіння, оскільки місцеве населення купує все менше машин.
Як повідомили російські медіа з посиланням на аналітичне агентство, у порівнянні з квітнем, який теж був провальним, купували на 2% менше автомобілів, а якщо порівнювати з травнем 2021 року, то падіння становить -78%.
Такими є дані підрахунку обсягів ринку відповідно до кількості первинної реєстрації автомобілів у країні. Загалом у травні нарахували 27 458 проданих нових авто.
Що купують в РФ?
Понад половину (56,5%) від усіх продажів склали автомобілі марок:
- Lada (6656 шт.);
- Kia (3576 шт.);
- Hyundai (3097 шт.);
- Renault (2183 шт.).
До п’ятірки лідерів піднявся також китайський Chery, якого в травні купили 1661 разів. Росіяни все частіше купують товари з Китаю. Зокрема, до десятки популярних за купівлями авто, увійшли інші азійські бренди – Haval (1220 шт.) і Geely (905 шт.). Окрім них, купували також Nissan (1233 шт.), Skoda (1095 шт.) і Toyota (870 шт.).
Загальна статистика свідчить і про те, що в РФ наполовину впали продажі комерційних автомобілів. Найбільше купували середні та великі вантажівки (4284 шт.), легкі комерційні авто LCV (3079 шт.) і автобуси (816 шт.). Це на 58% менше, ніж у травні 2021 року.
Вимоги до безпеки скасували
У травні російський автопром залишився без важливих елементів для безпеки пасажирів – нові машини дозволили випускати без подушок безпеки та антиблокувальної системи гальм.
Відповідно до розпорядження російського уряду, дозвіл на випуск таких авто діє до 1 лютого 2023 року. Автозаводи можуть випускати продукцію будь-якого екологічного класу, навіть "Євро-0".
Вимоги до краш-тестів автомобілів у Росії теж змінили. Зокрема, обов'язковим елементом випробувань залишиться лише лобовий удар у бетонний блок без перекриттів.
"Сьогодні" раніше розповідали, що західні санкції заблокували доставку в Росію важливого комплектовання, необхідного для складання автомобілів. Водночас ціни на залишки імпортних авто в РФ побили світові рекорди – якісні машини населенню продають втридорога.