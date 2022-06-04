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Новий антирекорд в РФ: ринок легкових автомобілів стрімко котиться в прірву

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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4 червня, 10:22
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Населення Росії купує все менше нових машин, про що свідчить суха статистика
Ринок авто в РФ швидко вмирає
Ринок авто в РФ швидко вмирає / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

У травні 2022 року ринок легкових автомобілів у РФ продовжив вільне падіння, оскільки місцеве населення купує все менше машин.

Як повідомили російські медіа з посиланням на аналітичне агентство, у порівнянні з квітнем, який теж був провальним, купували на 2% менше автомобілів, а якщо порівнювати з травнем 2021 року, то падіння становить -78%.

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Такими є дані підрахунку обсягів ринку відповідно до кількості первинної реєстрації автомобілів у країні. Загалом у травні нарахували 27 458 проданих нових авто.

Що купують в РФ?

Понад половину (56,5%) від усіх продажів склали автомобілі марок:

  • Lada (6656 шт.);
  • Kia (3576 шт.);
  • Hyundai (3097 шт.);
  • Renault (2183 шт.).

До п’ятірки лідерів піднявся також китайський Chery, якого в травні купили 1661 разів. Росіяни все частіше купують товари з Китаю. Зокрема, до десятки популярних за купівлями авто, увійшли інші азійські бренди – Haval (1220 шт.) і Geely (905 шт.). Окрім них, купували також Nissan (1233 шт.), Skoda (1095 шт.) і Toyota (870 шт.).

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Загальна статистика свідчить і про те, що в РФ наполовину впали продажі комерційних автомобілів. Найбільше купували середні та великі вантажівки (4284 шт.), легкі комерційні авто LCV (3079 шт.) і автобуси (816 шт.). Це на 58% менше, ніж у травні 2021 року.

Вимоги до безпеки скасували

У травні російський автопром залишився без важливих елементів для безпеки пасажирів – нові машини дозволили випускати без подушок безпеки та антиблокувальної системи гальм.

Відповідно до розпорядження російського уряду, дозвіл на випуск таких авто діє до 1 лютого 2023 року. Автозаводи можуть випускати продукцію будь-якого екологічного класу, навіть "Євро-0".

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Вимоги до краш-тестів автомобілів у Росії теж змінили. Зокрема, обов'язковим елементом випробувань залишиться лише лобовий удар у бетонний блок без перекриттів.

"Сьогодні" раніше розповідали, що західні санкції заблокували доставку в Росію важливого комплектовання, необхідного для складання автомобілів. Водночас ціни на залишки імпортних авто в РФ побили світові рекорди – якісні машини населенню продають втридорога.

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