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Новый антирекорд в РФ: рынок легковых автомобилей стремительно катится в бездну

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 10:22
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Население России покупает меньше новых машин, о чем свидетельствует сухая статистика
Рынок авто в РФ быстро умирает
Рынок авто в РФ быстро умирает / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

В мае 2022 года рынок легковых автомобилей в РФ продолжил свободное падение, поскольку местное население покупает меньше машин.

Как сообщили российские медиа со ссылкой на аналитическое агентство, по сравнению с апрелем, который тоже был провальным, покупали на 2% меньше автомобилей, а если сравнивать с маем 2021 года, то падение составляет -78%.

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Таковы данные подсчета объемов рынка в соответствии с количеством первичной регистрации автомобилей в стране. Всего в мае насчитали 27 458 проданных новых авто.

Что покупают у РФ?

Более половины (56,5%) от всех продаж составили автомобили марок:

  • Lada (6656 шт.);
  • Kia (3576 шт.);
  • Hyundai (3097 шт.);
  • Renault (2183 шт.).

В пятерку лидеров поднялся китайский Chery, которого в мае купили 1661 раз. Россияне все чаще покупают товары из Китая. В частности, в десятку популярных по покупкам авто, вошли другие азиатские бренды – Haval (1220 шт.) и Geely (905 шт.). Кроме них, покупали также Nissan (1233 шт.), Skoda (1095 шт.) и Toyota (870 шт.).

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Общая статистика свидетельствует и о том, что в РФ наполовину рухнули продажи коммерческих автомобилей. В основном покупали средние и большие грузовики (4284 шт.), легкие коммерческие авто LCV (3079 шт.) и автобусы (816 шт.). Это на 58% меньше чем в мае 2021 года.

Требования к безопасности отменили

В мае русский автопром остался без важных элементов безопасности пассажиров – новые машины позволили выпускать без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов.

Согласно распоряжению российского правительства, разрешение на выпуск таких автомобилей действует до 1 февраля 2023 года. Автозаводы могут выпускать продукцию любого экологического класса, даже Евро-0.

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Требования к краш-тестам автомобилей в России тоже изменили. В частности, обязательным элементом испытаний останется только лобовой удар в бетонный блок без перекрытий.

"Сегодня" раньше рассказывали, что западные санкции заблокировали доставку в Россию важного комплектования, необходимого для сборки автомобилей. В то же время цены на остатки импортных авто в РФ побили мировые рекорды – качественные машины населению продают втридорога.

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