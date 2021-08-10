Wizz Air оголосив про 20% -ву знижку на квитки – діє тільки один день

Лоукостер Wizz Air 10 серпня проводить одноденний розпродаж авіаквитків на окремі рейси до 31 жовтня.
Як повідомила авіакомпанія в Facebook, розмір знижки становить 20%. Придбати їх можна на сайті лоукостера і через мобільний додаток авіакомпанії.
Що потрібно знати про знижку
- застосовується до тарифу і обов'язкових зборів;
- не покриває адміністративний збір;
- не поширюється на додаткові послуги.
Перед покупкою квитків необхідно враховувати такі моменти:
- чи дозволений вам в'їзд в країну призначення (можливо необхідно надати підтвердження вакцинації або ПЛР-тест);
- факт того, що правила відвідування країни можуть змінитися в будь-який момент;
- в разі неможливості полетіти через нові обмежень квиток може згоріти (а то й була оформлена платна послуга Wizz Flex – коштує від 5 до 18 євро за одного пасажира).
Однак оформити таку послугу можна тільки під час купівлі квитка.
Раніше лоукостер Wizz Air і Ryanair показали собівартість перевезень.
Нагадаємо, раніше засновник Wizz Air дав пораду лоукостер SkyUp і заявив, що національних авіакомпаній більше не існує.