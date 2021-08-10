Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Wizz Air оголосив про 20% -ву знижку на квитки – діє тільки один день

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
10 серпня, 15:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знижка поширюється на деякі квитки, які можна подивитися на сайті лоукостера
Wizz Air розпродає квитки. Колаж: "Сьогодні"
Wizz Air розпродає квитки. Колаж: "Сьогодні"

Лоукостер Wizz Air 10 серпня проводить одноденний розпродаж авіаквитків на окремі рейси до 31 жовтня.

Реклама

Як повідомила авіакомпанія в Facebook, розмір знижки становить 20%. Придбати їх можна на сайті лоукостера і через мобільний додаток авіакомпанії.

Що потрібно знати про знижку

  • застосовується до тарифу і обов'язкових зборів;
  • не покриває адміністративний збір;
  • не поширюється на додаткові послуги.

Перед покупкою квитків необхідно враховувати такі моменти:

  • чи дозволений вам в'їзд в країну призначення (можливо необхідно надати підтвердження вакцинації або ПЛР-тест);
  • факт того, що правила відвідування країни можуть змінитися в будь-який момент;
  • в разі неможливості полетіти через нові обмежень квиток може згоріти (а то й була оформлена платна послуга Wizz Flex – коштує від 5 до 18 євро за одного пасажира).

Однак оформити таку послугу можна тільки під час купівлі квитка.

Раніше лоукостер Wizz Air і Ryanair показали собівартість перевезень.

Реклама

Нагадаємо, раніше засновник Wizz Air дав пораду лоукостер SkyUp і заявив, що національних авіакомпаній більше не існує.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
ТОП статей "Грощі"
Гроші
Пряма трансляція
курс валюти
курс біткоіна
Комуналка
Транспорт
Нерухомість
Фінанси
Бізнес

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти