Wizz Air оголосив про 20% -ву знижку на квитки – діє тільки один день

Знижка поширюється на деякі квитки, які можна подивитися на сайті лоукостера

Wizz Air розпродає квитки. Колаж: "Сьогодні"

Лоукостер Wizz Air 10 серпня проводить одноденний розпродаж авіаквитків на окремі рейси до 31 жовтня.

Реклама

Як повідомила авіакомпанія в Facebook, розмір знижки становить 20%. Придбати їх можна на сайті лоукостера і через мобільний додаток авіакомпанії.

Що потрібно знати про знижку

застосовується до тарифу і обов'язкових зборів;

не покриває адміністративний збір;

не поширюється на додаткові послуги.

Перед покупкою квитків необхідно враховувати такі моменти:

чи дозволений вам в'їзд в країну призначення (можливо необхідно надати підтвердження вакцинації або ПЛР-тест);

факт того, що правила відвідування країни можуть змінитися в будь-який момент;

в разі неможливості полетіти через нові обмежень квиток може згоріти (а то й була оформлена платна послуга Wizz Flex – коштує від 5 до 18 євро за одного пасажира).

Однак оформити таку послугу можна тільки під час купівлі квитка.

Раніше лоукостер Wizz Air і Ryanair показали собівартість перевезень.

Реклама

Нагадаємо, раніше засновник Wizz Air дав пораду лоукостер SkyUp і заявив, що національних авіакомпаній більше не існує.