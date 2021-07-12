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Національних авіакомпаній більше немає. Засновник Wizz Air дав пораду лоукостеру SkyUp

12 липня 2021 19:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вараді розповів про своє бачення майбутнього для ринку бюджетних авіаперевезень

Йожеф Вараді вважає, що авіація - це бізнес не для "містечкових гравців"

Йожеф Вараді вважає, що авіація - це бізнес не для "містечкових гравців" / Фото: facebook.com/skyup.aero, REUTERS/Bernadett Szabo

Угорський перевізник Wizz Air, який недавно показав собівартість перевезень, довго був єдиним лоукостером в Україні, але для компанії нічого не змінилося, коли на український ринок вийшов Ryanair і запустився український SkyUp. При цьому засновник Wizz Air Йожеф Вараді радить SkyUp масштабуватися та вважає, що поняття "національна авіакомпанія" відходить у минуле.

Про це Вараді розповів в інтерв'ю Forbes.

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"З Ryanair ми змагаємося в 40 країнах. А SkyUp бажаю удачі і раджу масштабуватися. Авіабізнес – це ніколи не містечковий бізнес. Якщо хочеш бути довго на ринку, ти маєш бути глобальним гравцем. Цей бізнес про масштабування капіталу, операційної діяльності. Якщо хочеш бути продуктивним, ефективним і конкурентним, доведеться зростати і виходити за межі країн. Немає такого більше – національна авіакомпанія. Всі такі компанії канули в Лету або бовтаються просто тому, що їх підтримує уряд. Їхній час закінчується", – сказав Вараді.

Саме цією тенденцією він пояснив відсутність місцевого офісу Wizz Air в Україні.

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Нагадаємо, раніше в "Жулянах" пояснили, чому авіакомпанії тікають із аеропорту "Київ" у "Бориспіль".

До слова, туристи з Саудівської Аравії почали відкривати для себе Україну – цьому посприяли авіакомпанії-лоукостери. Нещодавно у Львові вперше сів SkyUp із цієї країни:

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