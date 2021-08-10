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Wizz Air объявил 20%-ную скидку на билеты – действует только один день

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
10 августа, 15:02
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Скидка распространяется на некоторые билеты, которые можно посмотреть на сайте лоукостера
Wizz Air распродает билеты. Коллаж: "Сегодня"
Wizz Air распродает билеты. Коллаж: "Сегодня"

Лоукостер Wizz Air 10 августа проводит однодневную распродажу авиабилетов на отдельные рейсы до 31 октября.

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Как сообщила авиакомпания в Facebook, размер скидки составляет 20%. Приобрести их можно на сайте лоукостера и через мобильное приложение авиакомпании.

Что нужно знать о скидке

  • применяется к тарифу и обязательным сборам;
  • не покрывает административный сбор;
  • не распространяется на дополнительные услуги.

Перед покупкой билетов необходимо учитывать такие моменты:

  • разрешен ли вам въезд в страну назначения (возможно необходимо предоставить подтверждение вакцинации или ПЦР-тест);
  • факт того, что правила посещения страны могут измениться в любой момент;
  • в случае невозможности полететь из-за новых ограничений билет может сгореть (если не была оформлена платная услуга Wizz Flex – стоит от 5 до 18 евро за одного пассажира).

Однако оформить такую услугу можно только во время покупки билета.

Ранее лоукостеры Wizz Air и Ryanair показали себестоимость перевозок.

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Напомним, ранее основатель Wizz Air дал совет лоукостеру SkyUp и заявил, что национальных авиакомпаний больше не существует.

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