Wizz Air объявил 20%-ную скидку на билеты – действует только один день

Лоукостер Wizz Air 10 августа проводит однодневную распродажу авиабилетов на отдельные рейсы до 31 октября.
Как сообщила авиакомпания в Facebook, размер скидки составляет 20%. Приобрести их можно на сайте лоукостера и через мобильное приложение авиакомпании.
Что нужно знать о скидке
- применяется к тарифу и обязательным сборам;
- не покрывает административный сбор;
- не распространяется на дополнительные услуги.
Перед покупкой билетов необходимо учитывать такие моменты:
- разрешен ли вам въезд в страну назначения (возможно необходимо предоставить подтверждение вакцинации или ПЦР-тест);
- факт того, что правила посещения страны могут измениться в любой момент;
- в случае невозможности полететь из-за новых ограничений билет может сгореть (если не была оформлена платная услуга Wizz Flex – стоит от 5 до 18 евро за одного пассажира).
Однако оформить такую услугу можно только во время покупки билета.
Ранее лоукостеры Wizz Air и Ryanair показали себестоимость перевозок.
Напомним, ранее основатель Wizz Air дал совет лоукостеру SkyUp и заявил, что национальных авиакомпаний больше не существует.