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Wizz Air Hungary почав літати над Чорним морем під відповідальністю України

29 липня 2021 10:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Украерорух" розраховує, що скоро до цієї практики перейде і британський підрозділ лоукостера

Wizz Air почав використовувати Сімферопольський РПІ під відповідальністю України

Wizz Air почав використовувати Сімферопольський РПІ під відповідальністю України / Фото: Facebook, REUTERS/Ints Kalnins

Угорський лоукостер Wizz Air Hungary почав виконувати польоти в Сімферопольському районі польотної інформації над Чорним морем під відповідальністю України. Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія Wizz Air Hungary, також виконує польоти над Чорним морем, які намагається обмежити РФ, під відповідальністю України.

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Маршрут Wizz Air Hungary

Маршрут Wizz Air Hungary / Фото: Facebook

Про це повідомив голова "Украероруху" Андрій Ярмак. Він перерахував такі вигоди використання повітряного простору під відповідальністю України:

  • безпеку польотів;
  • якісні аеронавігаційні послуги, підтверджені європейським і американським регуляторами з безпеки авіації;
  • короткі маршрути – відповідно, зменшені час польоту і витрати на пальне.

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"Сподіваюся, що естафету підхопить Wizz Air UK. Працюємо над залученням інших авіакомпаній", – написав Ярмак.

Пост Андрія Ярмака

Нагадаємо, раніше засновник Wizz Air дав пораду лоукостер SkyUp і заявив, що національних авіакомпаній більше не існує.

Про що ще говорять в Україні та світі сьогодні, 29 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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