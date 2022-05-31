У Відні продовжили безкоштовну послугу для українців – що можна робити до кінця червня

Розповідаємо, як довго українці зможуть користуватися безкоштовним проїздом у громадському транспорті Відня

Українцям продовжили безкоштовний проїзд у Відні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 24 лютого у багатьох містах Європи підтримали українських переселенців, дозволивши людям безкоштовно користуватися громадським транспортом за наявності паспорта громадянина України.

Як повідомляє посольство України в Республіці Австрія, безкоштовний проїзд у громадському транспорті Відня для українців збережеться до кінця червня.

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Крім того, українці, які приїхали до Австрії, рятуючись від війни, можуть безкоштовно до кінця червня користуватися поїздами Австрійської федеральної залізниці.

Водночас паркування з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією буде платним.

За офіційною інформацією, зараз у Відні зареєстровано близько 21 тис. вимушених переселенців з України, третина з яких – діти та підлітки.

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Загалом в Австрії зареєстровано понад 70 тис. українців, які змушені рятуватися втечею від війни у своїй країні.

Громадський транспорт у Європі

Українці можуть безкоштовно здійснити поїздки у громадському транспорті багатьох міст Європи. Але важливо знати звичні тарифи на проїзд у метро, трамваях та тролейбусах у ЄС.

В Польщі для кожного міста різні тарифи, але система оплати всюди однакова.

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Є одноразові квитки з можливістю пересадки, є на певний проміжок часу, добові та проїзні.

Квиток діє у різних видах транспорту, ціни стартують від 3,4 злотих (24 грн) до 24 злотих (166 грн).

Майже так само працює система проїзду в Чехії. Тут можна купити квиток на всі види транспорту на 30 хвилин, на 90 хвилин, на добу та на 3 дні.

Вартість коливається від 30 до 330 крон (40 – 434 грн).

У Словаччині – одноразові квитки, добові та проїзні на автобуси, трамваї та тролейбуси.

Відповідно до зонування та часу поїздки вартість разового квитка коливається від 0,9 до 4,1 євро (орієнтовно від 29 до 133 гривень).

В Німеччині можна купити:

квиток на 4 поїздки на 3 найближчі станції за 6 євро (195 гривень);

разовий квиток на 3 зупинки за 2 євро (65 гривень);

разовий квиток на 2 години за євро (97 гривень);

купити 4 поїздки тривалістю до 2 годин за 9,4 євро (305 гривень).

Окремо продають додаткові квитки на пересадку 1,8 євро (58 гривень) та проїзні на 24 години за 8,8 євро (285 гривень).

Раніше ми розповідали, як у Польщі змінили правила проїзду у громадському транспорті для українських переселенців. Також ми писали, хто має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті України.