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В Вене продлили бесплатную услугу для украинцев – что можно делать до конца июня

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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31 мая, 13:59
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Рассказываем, как долго украинцы смогут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Вены
Украинцам продлили бесплатный проезд в Вене
Украинцам продлили бесплатный проезд в Вене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 24 февраля во многих городах Европы поддержали украинских переселенцев, разрешив людям бесплатно пользоваться общественным транспортом при наличии паспорта гражданина Украины.

Как сообщает посольство Украины в Республике Австрия, бесплатный проезд в общественном транспорте Вены для украинцев сохранится до конца июня.

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Кроме того, украинцы, которые приехали в Австрию, спасаясь от войны, могут бесплатно до конца июня пользоваться поездами Австрийской федеральной железной дороги.

Вместе с тем парковка с 1 июня для автомобилей с украинской регистрацией будет платной.

Согласно официальной статистике, по официальной информации, сейчас в Вене зарегистрировано около 21 тыс. вынужденных переселенцев из Украины, треть из которых – дети и подростки.

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Всего в Австрии зарегистрировано более 70 тыс. украинцев, вынужденных спасаться бегством от войны в своей стране.

Общественный транспорт в Европе

Украинцы могут бесплатно совершать поездки в общественном транспорте многих городов Европы. Но важно знать привычные тарифы на проезд в метро, трамваях и троллейбусах в ЕС.

В Польше для каждого города разные тарифы, но система оплаты повсюду одинакова.

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Есть одноразовые билеты с возможностью пересадки, есть на определенный промежуток времени, суточные и проездные.

Билет действует в разных видах транспорта, цены стартуют от 3,4 злотых (24 грн) до 24 злотых (166 грн).

Почти так же работает система проезда в Чехии. Тут можно купить билет на все виды транспорта на 30 минут, на 90 минут, на сутки и на 3 дня.

Стоимость колеблется от 30 до 330 крон (40 – 434 грн).

В Словакии – одноразовые билеты, суточные, а также проездные на автобусы, трамваи и троллейбусы.

Согласно зонированию и времени поездки стоимость разового билета колеблется от 0,9 до 4,1 евро (ориентировочно от 29 до 133 гривен).

В Германии можно купить:

  • билет на 4 поездки на 3 ближайшие станции за 6 евро (195 гривен);
  • разовый билет на 3 остановки за 2 евро (65 гривен);
  • разовый билет на 2 часа за евро (97 гривен);
  • купить 4 поездки продолжительностью до 2 часов за 9,4 евро (305 гривен).

Отдельно продают дополнительные билеты на пересадку за 1,8 евро (58 гривен) и проездные на 24 часа за 8,8 евро (285 гривен).

Ранее мы рассказывали, как в Польше изменили правила проезда в общественном транспорте для украинских переселенцев. Также мы писали, кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте Украины.

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