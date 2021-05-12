В Україні з'явиться перший хайвей: будівництво в Полтавській області вийшло на фінішний етап (фото)

У Полтавській області на обході Решетилівки на трасі Н-31 (159+965 – 168+110 км) почалося фінішне укладання верхнього шару бетонного покриття. Ділянка Н-31 в Полтавській області стане першим в Україні бетонним автобаном. Фінішний шар цементобетона досягне 26 см у висоту. Це будівництво – один з ключових проектів програми президента "Велике будівництво".

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Про це повідомили в Полтавській ОДА.

Траса Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка – повністю нова чотирьохсмугова дорога, яка будується в обхід населених пунктів, що робить її схожою на європейські хайвеї. Її загальна протяжність складе 138,4 км, з яких в межах Полтавської області 79,4 км будуть повністю бетонними. Завершення будівництва заплановано на 2021 рік.

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Технологія укладання цементобетона складається з таких етапів:

Очищення покриття перед початком виконання робіт. Установка копірних струн. Раскатка рулонів геосинтетичних матеріалів. Розподіл цементобетонної суміші екскаватором. Укладання бетонної суміші бетоноукладачем. Нанесення шорсткості і плівкоутворюючої рідини.

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З 79,4 км в Полтавській області в минулому році побудовано більше 50 км.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до Дня Незалежності України має бути завершено будівництво об'їзної дороги Дніпра, так званого Південного обходу. Раніше обласний центр не мав власної об'їзної дороги.

Крім того, "Укравтодор" вже зробив перші кроки до будівництва Київської окружної дороги, замовивши проектування перших ділянок. Передбачається, що це буде маршрут-півкільце навколо Києва, він буде починатися від дороги М-07 Київ – Ковель і пройде через дороги М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків – Довжанський, а обхід міста Бровари буде виводити до дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

А міст через Дніпро в Запоріжжі відкриють до Дня Незалежності: