Київ отримає нову окружну дорогу: де пройде і коли запустять (карта)

Повну реалізацію проекту запланували на чотири роки

Реалізацію мегапроекту "Укравтодору" за створення Київської обхідний дороги планують почати вже влітку в рамках програми президента "Велике будівництво".

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Про це повідомила пресслужба "Укравтодору".

Весь проєкт планують реалізувати протягом 4 років. Будівництво обхідної є частиною проекту Великої кільцевої автомобільної дороги, який передбачає спорудження так званого "півкільця" загальною протяжністю близько 150 км. Дорога допоможе розвантажити столицю від транспорту, а для транзитного транспорту створить комфортні умови проїзду.

Планується, що обхідна дорога з'єднає траси М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса і Н-01 Київ – Знам'янка, а також Н-08 Бориспіль – Маріуполь і М-03 Київ – Харків і обхід м. Бровари.

Реклама / Фото: Укравтодор

За даними "Укравтодору", проєкт буде складатися з 5 ділянок:

Від М-06 Київ – Чоп до М-05 Київ – Одеса протяжністю 35,2 км. Від М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп протяжністю 18,1 км; Від М-05 Київ – Одеса в Н-01 Київ – Знам'янка протяжністю 22,9 км; Будівництво мостового переходу через р. Дніпро з підходами до Н-01 Київ – Знам'янка та Гора – Рогозів протяжністю 25,7 км; Від Гора – Рогозів до М-03 Київ – Харків протяжністю 9,7 км.

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Розробка проектної документації п'яти ділянок почалася ще в серпні 2020 року. Перші дві ділянки вже проектуються, тендер на проектування ще двох ділянок був оголошений в березні 2021 року – в даний час триває подача пропозицій. Тендер на проектування останньої ділянки буде оголошений найближчим часом, заявили в "Укравтодорі".

Планується, що влітку 2021 року будуть готові проекти перших ділянок і почнеться будівництво першої черги обхідної.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що вся основна мережа загальнодержавних доріг України протяжністю в 20 тис. км буде відновлена до кінця 2023 року за умови достатнього фінансування.

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