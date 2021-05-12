В Украине появится первый хайвей: строительство в Полтавской области вышло на финишный этап (фото)

Фото: Onur Group Ukraine

В Полтавской области на обходе Решетиловки на трассе Н-31 (159+965 – 168+110 км) началась финишная укладка верхнего слоя бетонного покрытия. Участок Н-31 в Полтавской области станет первым в Украине бетонным автобаном. Финишный слой цементобетона достигнет 26 см в высоту. Это строительство – один из ключевых проектов программы президента "Большая стройка".

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Фото: Onur Group Ukraine

Об этом сообщили в Полтавской ОГА.

Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка – полностью новая четырехполосная дорога, которая строится в обход населенных пунктов, что делает ее похожей на европейские хайвеи. Ее общая протяженность составит 138,4 км, из которых в пределах Полтавской области 79,4 км будут полностью бетонными. Завершение строительства намечено на 2021 год.

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Фото: Onur Group Ukraine

Технология укладки цементобетона состоит из таких этапов:

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Очистка покрытия перед началом выполнения работ. Установка копирных струн. Раскатка рулонов геосинтетических материалов. Распределение цементобетонной смеси экскаватором. Укладка бетонной смеси бетоноукладчиком. Нанесение шероховатости и пленкообразующей жидкости.

Фото: Onur Group Ukraine

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Из 79,4 км в Полтавской области в прошлом году построено более 50 км.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до Дня Независимости Украины должно быть завершено строительство объездной дороги Днепра, так называемого Южного обхода. Ранее областной центр не имел собственной объездной дороги.

Кроме того, "Укравтодор" уже сделал первые шаги к строительству Киевской окружной дороги, заказав проектирование первых участков. Предполагается, что это будет маршрут-полукольцо вокруг Киева, он будет начинаться от дороги М-07 Киев – Ковель и пройдет через дороги М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков – Должанский, а обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

А мост через Днепр в Запорожье откроют ко Дню Независимости: