"Укрзалізниця" запускає нові потяги за кордон (список)

Розповідаємо, як можна залишити країну залізницею 4 березня і куди можна доїхати

Список актуальних рейсів на 4 березня / Фото: Getty Images, Укрзалызниця

"Укрзалізниця" 4 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців подалі від бойових дій.

Про розклад та напрямки руху компанія повідомила у соцмережах.

Реклама

Отже, 4 березня рухаються такі потяги:

№ 7616/7617 Хелм – Львів о 21:30;

№ 7613/7614 Львів – Пшемисль о 17:13;

№ 7615/7616 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:45;

№ 7620/7621 Хелм – Львів о 04:25;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13.

"Укрзалізниця" зупинила продаж квитків

3 березня компанія оголосила усі рейси в напрямку зі сходу на захід евакуаційними і припинила продаж квитків на них.

Це означає, що українці зможуть скористатись ними безкоштовно, але пріоритет під час посадки надається дітям, жінкам та людям похилого віку.

Реклама

Зазначається, що графіки руху можуть змінюватись залежно від обставин, тож ситуацію потрібно моніторити постійно.

"Сьогодні" також писали, які країни зробили безкоштовним проїзд залізницею для українців, і розповідали, яка авіакомпанія роздає українцям безкоштовні квитки.