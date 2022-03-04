"Укрзализныця" запускает новые поезда за границу (список)

Рассказываем, как можно покинуть страну по железной дороге 4 марта и куда можно доехать

Список актуальных рейсов на 4 марта / Фото: Getty Images, Укрзализныця

"Укрзализныця"4 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев подальше от боевых действий.

О расписании и направлениях движения компания сообщила в соцсетях.

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Итак, 4 марта двигаются следующие поезда:

№7616/7617 Хелм – Львов в 21:30;

№ 7613/7614 Львов – Пшемысль в 17:13;

№ 7615/7616 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:45;

№7620/7621 Хелм – Львов в 04:25;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13.

"Укрзализныця" остановила продажу билетов

3 марта компания объявила все рейсы в направлении с востока на запад эвакуационными и прекратила продажу билетов на них.

Это значит, что украинцы смогут пользоваться ими бесплатно, но приоритет при посадке предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

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Отмечается, что графики движения могут изменяться в зависимости от обстоятельств, так что ситуацию нужно мониторить постоянно.

"Сегодня" также писали, какие страны сделали бесплатным проезд по железной дороге для украинцев, и рассказывали, какая авиакомпания раздает украинцам бесплатные билеты.