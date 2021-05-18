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"Укрзалізниця" заплатила штраф на 18 мільйонів гривень

18 травня, 09:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Компанія продовжує судитися з антимонопольниками – суперечка тягнеться ще з 2019 року. Але гроші вже надійшли на рахунки АМКУ

АМКУ знайшов порушення в роботі УЗ

АМКУ знайшов порушення в роботі УЗ / Фото: Укрзалызниця

Держкомпанія "Укрзалізниця" (УЗ) заплатила штраф в розмірі 18,3 млн грн за стягування окремої плати за обслуговування вантажів на малодіяльних станціях. Це станції, на яких обробляється невелика кількість вантажів. Зазвичай їх намагаються або повернути до життя, або готують до закриття.

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Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету України (АМКУ). УЗ раніше оскаржила рішення антимонопольників, але Господарський суд Києва відмовив їй у задоволенні позову. Апеляційне провадження все ще триває.

АМКУ встановив, що з 9 січня 2019 по 3 вересня 2020 року "Укрзалізниця" стягувала підвищену плату за обслуговування малодіяльних станцій.

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Для цього укладалися додаткові угоди про перевезення вантажів. Підписання таких документів було безальтернативною умовою надання послуг. Крім того, аналіз собівартості послуги показав, що вона є економічно не обґрунтованою.

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"Комітет встановив, що введення "Укрзалізницею" такої послуги призвело до ущемлення інтересів споживачів і зобов'язав компанію припинити порушення... "Укрзалізниця" сплатила накладений Антимонопольним комітетом України штраф і припинила порушення, яке полягало у стягненні окремої плати за обслуговування вантажів на малодіяльних станціях", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" тимчасово змінила розклад поїздів. Причиною став плановий ремонт колій. Зміни торкнулися деяких великих станцій, зокрема це Київ-Пасажирський, Львів і Дарниця.

Також пасажири показали, як в поїзді "Рахів – Одеса" утворилася річка з смердючої рідини. Через різке гальмування складу в вагоні прорвало гнилу 30-річну трубу.

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