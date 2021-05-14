"Укрзалізниця" повернула поїзди за кордон і призначила новий маршрут по Україні

Українські залізничники вже домовилися з колегами з Австрії та Угорщини, а переговори з поляками ще в процесі

/ Фото: Данило Павлов, Сьогодні

"Укрзалізниця" (УЗ) пустила по Україні новий щоденний поїзд, а також відкрила продаж квитків на міжнародні рейси, які раніше скасовувала через пандемію коронавірусу. Йдеться про такі маршрути:

Ковель – Миколаїв (з 14 травня, новий поїзд №188П / № 188Ш);

Київ – Відень (з 1 червня, безпересадочні вагони);

Чоп – Захонь (з 1 червня, поїзди № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формування Угорської залізниці).

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Про це повідомила прес-служба УЗ.

Компанія також веде переговори з PKP Intercity і польською залізницею щодо відновлення швидкісного залізничного сполучення між Україною та Польщею.

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"Укрзалізниця" повністю готова до відновлення залізничного сполучення з країнами Європи. Упевнений, що подальша стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції дозволить нам вже скоро відновити інші важливі міжнародні рейси. Серед пріоритетних напрямків – Польща" , – сказав в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

Нагадаємо, з 5 травня поїзди по всій Україні ходять без обмежень – були зняті останні обмеження на висадку та посадку пасажирів, які діяли в Житомирській області.

Також дивіться на відео, як потяг Київ – Миколаїв "порадував" пасажирів дощем зі стелі:

Відео: Halyna Poptsova/Facebook