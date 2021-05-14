"Укрзализныця" вернула поезда за границу и назначила новый маршрут по Украине

Украинские железнодорожники уже договорились с коллегами из Австрии и Венгрии, а переговоры с поляками еще в процессе

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) пустила по Украине новый ежедневный поезд, а также открыла продажу билетов на международные рейсы, которые ранее отменяла из-за пандемии коронавируса. Речь идет о таких маршрутах:

Ковель – Николаев (с 14 мая, новый поезд №188П / № 188Ш);

Киев – Вена (с 1 июня, беспересадочные вагоны);

Чоп – Захонь (с 1 июня, поезда № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формирования Венгерских железных дорог).

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Компания также ведет переговоры с PKP Intercity и польской железной по восстановлению скоростного ж/д сообщения между Украиной и Польшей.

Билеты на поезда в Австрию и Венгрию уже в продаже

Реклама

"Укрзализныця" полностью готова к возобновлению железнодорожного сообщения со странами Европы. Уверен, что дальнейшая стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции позволит нам уже скоро восстановить другие важные международные рейсы. Среди приоритетных направлений – Польша", – сказал и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

Напомним, с 5 мая поезда по всей Украине ходят без ограничений – были сняты последние ограничения на высадку и посадку пассажиров, которые действовали в Житомирской области.

Также смотрите на видео, как поезд Киев – Николаев "порадовал" пассажиров дождем с потолка:

Видео: Halyna Poptsova/Facebook