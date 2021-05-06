На поїзді за кордон. Коли "Укрзалізниця" поверне міжнародні перевезення?

Компанія веде переговори з іноземними партнерами. Вже є попередні домовленості та терміни відновлення руху поїздів

/ Фото: Данило Павлов, Сьогодні

З червня "Укрзалізниця" почне відновлювати міжнародні пасажирські перевезення. Уже є домовленості про відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною. За маршрутом Київ – Відень (Австрія) пустять безпересадочні вагони, а в Захонь (Угорщина) ходитиме поїзд із Чопа.

Реклама

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Крім того, компанія веде переговори з польською PKP Intercity і польської залізницею. Якщо діалог завершиться успішно, між Україною і Польщею знову ходитимуть швидкісні поїзди.

В тренді Три способи прискорити рух пасажирських поїздів. Цікаві проєкти від Мінфіну

Нагадаємо, з 5 травня поїзди по всій Україні ходять без обмежень – були зняті останні обмеження на висадку та посадку пасажирів, які діяли в Житомирській області.

Крім того, через високий попит "Укрзалізниця" продовжила до Харкова рух поїзда Одеса – Дніпро, а поїзда Харків – Миколаїв – до Одеси. Отже, фактично з'явилося два додаткових поїзди, які здійснять по чотири рейси між Харковом і Одесою.

Відео: Сьогодні