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На поїзді за кордон. Коли "Укрзалізниця" поверне міжнародні перевезення?

6 травня, 13:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Компанія веде переговори з іноземними партнерами. Вже є попередні домовленості та терміни відновлення руху поїздів

/ Фото: Данило Павлов, Сьогодні

З червня "Укрзалізниця" почне відновлювати міжнародні пасажирські перевезення. Уже є домовленості про відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною. За маршрутом Київ – Відень (Австрія) пустять безпересадочні вагони, а в Захонь (Угорщина) ходитиме поїзд із Чопа.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Крім того, компанія веде переговори з польською PKP Intercity і польської залізницею. Якщо діалог завершиться успішно, між Україною і Польщею знову ходитимуть швидкісні поїзди.

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Нагадаємо, з 5 травня поїзди по всій Україні ходять без обмежень – були зняті останні обмеження на висадку та посадку пасажирів, які діяли в Житомирській області.

Крім того, через високий попит "Укрзалізниця" продовжила до Харкова рух поїзда Одеса – Дніпро, а поїзда Харків – Миколаїв – до Одеси. Отже, фактично з'явилося два додаткових поїзди, які здійснять по чотири рейси між Харковом і Одесою.

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