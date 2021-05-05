Українцям повернули поїзди: "Укрзалізниця" зняла останні обмеження

З 5 травня поїзди по всій Україні ходять без обмежень. До цього була заборонена посадка і висадка пасажирів у Житомирської області, яка тепер вийшла із "червоної зони" і потрапила до "жовтої". У решті регіонів обмеження зняли ще раніше – з 27 квітня.
"Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні", – повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
У зв'язку з цим почався продаж квитків до та зі станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ на такі рейси:
- № 13/14 Київ – Солотвино;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 58/57 Ковель – Одеса;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
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- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 134/133 Миколаїв – Рахів;
- № 142/141 Львів – Бахмут;
- № 188/187 Ковель – Миколаїв;
- № 743/744 Київ – Львів.
Нагадаємо, раніше через високий попит "Укрзалізниця" продовжила до Харкова рух поїзда Одеса – Дніпро, а поїзда Харків – Миколаїв – до Одеси. Отже, фактично з'явилося два додаткові поїзди, які здійснять по чотири рейси між Харковом і Одесою.