Українцям повернули поїзди: "Укрзалізниця" зняла останні обмеження

Всі пасажирські потяги тепер ходять без регіональних заборон на висадку та посадку. Квитки до станцій, що відкрилися, вже в продажу

З 5 травня поїзди по всій Україні ходять без обмежень. До цього була заборонена посадка і висадка пасажирів у Житомирської області, яка тепер вийшла із "червоної зони" і потрапила до "жовтої". У решті регіонів обмеження зняли ще раніше – з 27 квітня.

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"Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні", – повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

У зв'язку з цим почався продаж квитків до та зі станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ на такі рейси:

№ 13/14 Київ – Солотвино;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 58/57 Ковель – Одеса;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

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№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 134/133 Миколаїв – Рахів;

№ 142/141 Львів – Бахмут;

№ 188/187 Ковель – Миколаїв;

№ 743/744 Київ – Львів.

Нагадаємо, раніше через високий попит "Укрзалізниця" продовжила до Харкова рух поїзда Одеса – Дніпро, а поїзда Харків – Миколаїв – до Одеси. Отже, фактично з'явилося два додаткові поїзди, які здійснять по чотири рейси між Харковом і Одесою.

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