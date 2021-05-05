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Українцям повернули поїзди: "Укрзалізниця" зняла останні обмеження

5 травня, 09:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Всі пасажирські потяги тепер ходять без регіональних заборон на висадку та посадку. Квитки до станцій, що відкрилися, вже в продажу

З 5 травня поїзди по всій Україні ходять без обмежень. До цього була заборонена посадка і висадка пасажирів у Житомирської області, яка тепер вийшла із "червоної зони" і потрапила до "жовтої". У решті регіонів обмеження зняли ще раніше – з 27 квітня.

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"Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні", повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

У зв'язку з цим почався продаж квитків до та зі станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ на такі рейси:

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  • № 13/14 Київ – Солотвино;
  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
  • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
  • № 58/57 Ковель – Одеса;
  • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

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  • № 98/97 Ковель – Київ;
  • № 134/133 Миколаїв – Рахів;
  • № 142/141 Львів – Бахмут;
  • № 188/187 Ковель – Миколаїв;
  • № 743/744 Київ – Львів.

Нагадаємо, раніше через високий попит "Укрзалізниця" продовжила до Харкова рух поїзда Одеса – Дніпро, а поїзда Харків – Миколаїв – до Одеси. Отже, фактично з'явилося два додаткові поїзди, які здійснять по чотири рейси між Харковом і Одесою.

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