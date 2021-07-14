Русский
$ 27,32
32,37
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

SkyUp порадував акційними цінами на квитки до Греції: дати і напрямки

14 липня 2021 13:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як відзначили в авіакомпанії, пропозиція доступна на подорожі з 13 по 31 липня

Авіалайнер SkyUp

Авіалайнер SkyUp / Фото: Flickr

З 13 по 16 липня авіакомпанія SkyUp знижує ціни на квитки до Греції – буде діяти спеціальна ціна на квитки в обидва кінці.

Реклама

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Так, пропозиція доступна на подорожі з 13 до 31 липня.

Акційна ціна на квитки діятиме за такими напрямками:

  • Київ – Іракліон – Київ ($189)
  • Київ – Корфу – Київ ($189);
  • Київ – Родос – Київ ($189);
  • Київ – Салоніки – Київ ($189).

Також в авіакомпанії нагадали і правила в'їзду в Грецію для українців.

Реклама

Для подорожі до Греції потрібно:

Не пропусти!
В тренді
В Україні знову зросли ціни, а російський "Газпром" шантажує Європу – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
  • заповнити форму повідомлення про місцезнаходження пасажира (PLF), за 24 години до перетину кордону;
  • надати сертифікат про проходження вакцинації (раніше ніж за 14 днів до поїздки).

Також є можливість надати негативний ПЛР-тест, який був зроблений не пізніше 72 годин до прибуття або негативний експрес-тест на антиген (не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття).

Якщо людина вже перехворіла на коронавірус, можна надати довідку про перенесену хворобу та одужання і наявність антитіл або ж позитивний ПЛР-тест (після отримання якого пройшло від 2 до 9 місяців).

Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні. За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.

А Україна з 2 червня змінила правила в'їзду: тепер після повернення з Португалії обов'язково треба робити експрес-тест на антиген в аеропорту "Бориспіль".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Осад залишився: десяткам пасажирів не вистачило місць у поїзді
Осад залишився: десяткам пасажирів не вистачило місць у поїзді "Укрзалізниці"Україна
"Укрзалізниця" запустила першу в Україні інклюзивну електричку: як вона виглядає (фото)Транспорт
Ціни від п'яти євро. Лоукостери Ryanair і Wizz Air влаштували літній розпродаж квитків
Ціни від п'яти євро. Лоукостери Ryanair і Wizz Air влаштували літній розпродаж квитківТранспорт
"Щось сталося?": Потяги до Києва масово запізнюютьсяТранспорт
"Укрзалізниця" запускає ще один поїзд "Інтерсіті": маршрут і розкладТранспорт
Національних авіакомпаній більше немає. Засновник Wizz Air дав пораду лоукостеру SkyUp
Національних авіакомпаній більше немає. Засновник Wizz Air дав пораду лоукостеру SkyUpТранспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти