Українська
$ 27,32
32,37
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

SkyUp порадовал акционными ценами на билеты в Грецию: даты и направления

14 июля 2021 13:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как отметили в авиакомпании, предложение доступно на путешествия с 13 по 31 июля

Авиалайнер SkyUp

Авиалайнер SkyUp / Фото: Flickr

С 13 по 16 июля авиакомпания SkyUp снижает цены на билеты в Грецию – будет действовать специальная цена на билеты в оба конца.

Реклама

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Так, предложение доступно на путешествия с 13 до 31 июля.

Акционная цена на билеты будет действовать по таким направлениям:

  • Киев — Ираклион — Киев ($189)
  • Киев — Корфу — Киев ($189);
  • Киев — Родос — Киев ($189);
  • Киев — Салоники — Киев ($189).

Также в авиакомпании напомнили и правила въезда в Грецию для украинцев.

Реклама

Для путешествия в Грецию нужно:

Не пропусти!
В тренде
В Украине снова выросли цены, а российский "Газпром" шантажирует Европу – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Цены в Украине повысились, а "Газпром" решил шантажировать Европу. Коллаж: "Сегодня"
  • заполнить форму сообщения о местонахождении пассажира (PLF), за 24 часа до пересечения границы;
  • предоставить сертификат о прохождении вакцинации (ранее чем за 14 дней до поездки).

Также есть возможность предоставить негативный ПЦР-тест, который был сделан не позднее 72 часов до прибытия или отрицательный экспресс-тест на антиген (не позднее, чем за 48 часов до прибытия).

Если человек уже переболел коронавирусом, можно предоставить справку о перенесенной болезни и выздоровлении и наличии антител или же положительный ПЦР-тест (после получения которого прошло от 2 до 9 месяцев).

Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.

А Украина со 2 июня изменила правила въезда: теперь после возвращения из Португалии обязательно надо делать экспресс-тест на антиген в аэропорту "Борисполь".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Осадочек остался: десяткам пассажиров не хватило мест в поезде
Осадочек остался: десяткам пассажиров не хватило мест в поезде "Укрзализныци"Украина
"Укрзализныця" запустила первую в Украине инклюзивную электричку: как она выглядит (фото)Транспорт
Цены от пяти евро. Лоукостеры Ryanair и Wizz Air устроили летнюю распродажу билетов
Цены от пяти евро. Лоукостеры Ryanair и Wizz Air устроили летнюю распродажу билетовТранспорт
"Что-то случилось?": поезда в Киев массово опаздываютТранспорт
"Укрзализныця" запускает еще один поезд "Интерсити": маршрут и расписаниеТранспорт
Национальных авиакомпаний больше нет. Основатель Wizz Air дал совет лоукостеру SkyUp
Национальных авиакомпаний больше нет. Основатель Wizz Air дал совет лоукостеру SkyUpТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять