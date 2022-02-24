Півтисячі за поїздку! Вартість таксі різко зросла після вторгнення

Ціни на поїздку за межі столиці зросли в 2,5 рази

Що відбувається з цінами на таксі в Києві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На фоні ескалації на території України, що в свою чергу спричинило затори та збільшило попит, вартість поїздок зросла в 2,5 рази. Деякі служби не мають навіть вільних автомобілів.

Так, наприклад, за даними служби таксі Uklon, вартість поїздки за межі міста до житлових комплексів в Софіївській Борщагівці раніше була в межах 170—200 грн. Наразі ціна з вулиці Хрещатик до ЖК "Затишний квартал" — 455 грн (клас "стандарт").

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Вартість поїздки на таксі / Фото: скріншот

У службі таксі Bolt ціна відносно не змінилася, проте вільні автомобілі знайти доволі проблематично.

Немає доступних автомобілів / Фото: скріншот

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Нагадаємо, що українська влада радить українцям залишатися у своїх будинках і без необхідності не пересуватися містом.

Що кажуть служби таксі?

Bolt звернулися до своїх клієнтів з проханням не покидати своїх домівок та не наражати себе на небезпеку. У службі таксі повідомили, що незважаючи на введення воєнного стану, компанія продовжить працювати у штатному режимі.

Звернення служби таксі / Фото: скріншот

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