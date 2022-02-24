Полтысячи за поездку! Стоимость такси резко выросла после вторжения

На фоне эскалации на территории Украины, что в свою очередь повлекло заторы и увеличило спрос, стоимость поездок выросла в 2,5 раза. У некоторых служб нет даже свободных автомобилей.
Да, например, по данным службы такси Uklon, стоимость поездки за пределы города в жилые комплексы в Софиевской Борщаговке раньше была в пределах 170—200 грн. Сейчас цена с улицы Крещатик в ЖК "Уютный квартал" — 455 грн (класс "стандарт").
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В службе такси Bolt цена относительно не изменилась, однако свободные автомобили найти достаточно проблематично.
Напомним, что украинские власти советуют украинцам оставаться в своих домах и без необходимости не передвигаться по городу.
Что говорят службы такси?
Bolt обратились к своим клиентам с просьбой не покидать своих домов и не подвергать себя опасности. В службе такси сообщили, что, несмотря на введение военного положения, компания продолжит работу в штатном режиме.