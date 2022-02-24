Полтысячи за поездку! Стоимость такси резко выросла после вторжения

Цены на поездку за пределы столицы выросли в 2,5 раза

Что происходит с ценами на такси в Киеве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На фоне эскалации на территории Украины, что в свою очередь повлекло заторы и увеличило спрос, стоимость поездок выросла в 2,5 раза. У некоторых служб нет даже свободных автомобилей.

Да, например, по данным службы такси Uklon, стоимость поездки за пределы города в жилые комплексы в Софиевской Борщаговке раньше была в пределах 170—200 грн. Сейчас цена с улицы Крещатик в ЖК "Уютный квартал" — 455 грн (класс "стандарт").

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Стоимость поездки на такси / Фото: скриншот

В службе такси Bolt цена относительно не изменилась, однако свободные автомобили найти достаточно проблематично.

Нет доступных автомобилей / Фото: скриншот

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Напомним, что украинские власти советуют украинцам оставаться в своих домах и без необходимости не передвигаться по городу.

Что говорят службы такси?

Bolt обратились к своим клиентам с просьбой не покидать своих домов и не подвергать себя опасности. В службе такси сообщили, что, несмотря на введение военного положения, компания продолжит работу в штатном режиме.

Обращение службы такси / Фото: скриншот

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