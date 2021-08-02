Спізнюються майже на три години. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (список)

Погана погода затримала поїзди / Фото: Getty Images, Сьогодні
В Україні вранці 2 серпня затримуються дев'ять поїздів. Максимальний час запізнення – майже три години. Затримки відбуваються через наслідків негоди в західних областях України – шквальний вітер призвів до обривів контактної мережі. Ще два поїзди слідують із запізненням через технічні проблеми в Дніпропетровській області.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.
Які поїзди затримуються
- № 244 Рахів – Київ на 2 години 50 хвилин;
- № 44 Івано-Франківськ – Чернігів на 2 години 50 хвилин;
- № 8 Чернівці – Київ на 2 години 40 хвилин;
- № 34 Солотвино – Київ на 2 години 20 хвилин;
- № 11 Львів – Одеса на 2 години 20 хвилин;
- № 50 Трускавець – Київ на годину;
- № 81 Ужгород – Київ на 50 хвилин;
- № 358 Рахів – Київ на 50 хвилин;
- № 25 Ужгород – Одеса на 40 хвилин.
"Безпересадочний вагон Відень – Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався на ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин", – додали в "Укрзалізниці".
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Крім того, через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ – Славгород затримуються поїзди:
- № 81 Харків – Новоолексіївка на 2 години 40 хвилин;
- № 9 Київ – Маріуполь на 1 годину 20 хвилин.
Затримки поїздів в Україні – не рідкість останнім часом. Так, днями ряд рейсів прийшли з запізненням через аварії на регульованому переїзді біля станції Решетилівка. Там вантажний трейлер зіткнувся з поїздом.
Також нещодавно в Києві відбулося аварійне відключення напруги в електромережі "Укрзалізниці". В результаті деякі поїзди відправлялися зі столиці з затримкою.
Запізнення поїздів через негоду – теж не рідкість. Вранці 21 липня із затримками слідували аж 15 потягів. Наслідки негоди долали протягом всього дня.
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