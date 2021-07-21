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Поїзди спізнюються через негоду. "Укрзалізниця" оприлюднила список

21 липня 2021 10:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Затримки спостерігаються на маршрутах в різні куточки країни. Відхилення в розкладі в деяких випадках перевищують дві години

Поїзди затримуються

Поїзди затримуються / Фото: Getty Images, Сьогодні

В Україні знову виникли затримки в русі поїздів через складних погодних умов . Час запізнення станом на 9 ранку становила від півгодини до майже трьох годин, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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Йдеться про такі поїзди:

  • № 137 Лисичанськ – Хмельницький затримується на 2 години 50 хвилин;
  • № 64 Київ – Харків – на 2 години 36 хвилин;
  • № 101 Київ – Херсон – на 2 години;
  • № 15 Харків – Рахів – на 2 години;
  • № 126 Київ – Костянтинівка – на 1 годину 45 хвилин;
  • № 188 Ковель – Миколаїв – на 1 годину;
  • № 232 Генічеськ – Івано-Франківськ – на 1 годину;
  • № 87 Новоолексіївка – Ковель – на 1 годину;
  • № 72 Київ – Запоріжжя – на 45 хвилин;
  • № 204 Генічеськ – Кривий Ріг – на 42 хвилини;
  • № 868 Гречани – Київ – на 42 хвилини;
  • № 11 Новоолексіївка – Київ – на 37 хвилин;
  • № 282 Хмельницький – Генічеськ – на 30 хвилин;
  • № 9 Київ – Маріуполь – на 30 хвилин;
  • № 19 Київ – Попасна – на 30 хвилин.

У компанії вибачилися за незручності.

Нагадаємо, в середу, 21 липня, дощі будуть поливають без перебільшення всю Україну. Температура повітря на більшій частині країни значно знизилася – до 23-25 градусів, але в декількох областях зберігається спека.

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Поїзди спізнюються через негоду. "Укрзалізниця" оприлюднила список
Поїзди затримуються

А про те, як з-за шторму в Києві затопило станції метро "Берестейська" та "Академмістечко", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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