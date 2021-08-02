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Опаздывают почти на три часа. "Укрзализныця" предупредила о задержках поездов (список)

2 августа 2021 9:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Задержки поездов наблюдаются в основном в западных областях Украины, но 2 августа возникли проблемы и в других регионах

Плохая погода задержала поезда

Плохая погода задержала поезда / Фото: Getty Images, Сегодня

В Украине утром 2 августа задерживаются девять поездов. Максимальное время опоздания – почти три часа. Задержки происходят из-за последствий непогоды в западных областях Украины – шквальный ветер привел к обрывам контактной сети. Еще два поезда следуют с опозданием из-за технической проблемы в Днепропетровской области.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

УЗ предупредила о задержках поездов

Какие поезда задерживаются

  1. № 244 Рахов – Киев на 2 часа 50 минут;
  2. № 44 Ивано-Франковск – Чернигов на 2 часа 50 минут;
  3. № 8 Черновцы – Киев на 2 часа 40 минут;
  4. № 34 Солотвино – Киев на 2 часа 20 минут;
  5. № 11 Львов – Одесса на 2 часа 20 минут;
  6. № 50 Трускавец – Киев на час;
  7. № 81 Ужгород – Киев на 50 минут;
  8. № 358 Рахов – Киев на 50 минут;
  9. № 25 Ужгород – Одесса на 40 минут.

"Беспересадочный вагон Вена – Киев из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался на ст. Дебрецен на 5 часов 10 минут", – добавили в "Укрзализныце".

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Кроме того, из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск – Славгород задерживаются поезда:

  • № 81 Харьков – Новоалексеевка на 2 часа 40 минут;
  • № 9 Киев – Мариуполь на 1 час 20 минут.

Задержки поездов в Украине – не редкость в последнее время. Так, на днях ряд рейсов пришли с опозданием из-за аварии на регулируемом переезде возле станции Решетиловка. Там грузовой трейлер столкнулся с поездом.

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Также недавно в Киеве произошло аварийное отключение напряжения в электросети "Укрзализныци". В результате некоторые поезда отправлялись из столицы с задержкой.

Опоздания поездов из-за непогоды – тоже не редкость. Утром 21 июля с задержками следовали аж 15 поездов. Последствия непогоды преодолевали в течение всего дня.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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