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Спізнюються на годину і більше. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (список)

1 липня 2021 10:24

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Зміни в розкладі відбулися на восьми маршрутах. Всі вони сполучають західні області з іншими регіонами України

Розклад поїздів змінилося через негоду

Розклад поїздів змінилося через негоду / Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

В Україні тривають затримки в русі поїздів через складні погодні умови. Час запізнення становить від години до трьох з половиною годин, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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Йдеться про такі поїзди:

  • № 5 Ужгород – Херсон – на 3 години 34 хвилини;
  • № 81 Ужгород – Київ – на 3 години 32 хвилини;
  • № 50 Трускавець – Київ – на 3 години 6 хвилин;
  • № 25 Рахів – Одеса – на 1 годину 50 хвилин;
  • № 70 Львів – Маріуполь – на 1 годину 33 хвилини;
  • № 1 Івано-Франківськ – Костянтинівка – на 1 годину 24 хвилини;
  • № 11 Львів – Одеса – на 1 годину 22 хвилини;
  • № 18 Ужгород – Харків – на 1 годину 14 хвилин.

Також в аеропорту "Бориспіль" затримуються п'ять рейсів до Туреччини. Правда, не через українську негоду – рейси перенесені з відсутності дозволу з боку Туреччини, где в аеропорту відключилася електрика. Виліт одного з рейсів перенесли аж на 12 годин.

Як повідомлялося, негода в Україні залишила без світла 300 населених пунктів. Найбільше постраждала Львівська область, де 30 червня пройшла друга за тиждень потужна буря.

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Нагадаємо, в Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті". З 2 липня поїзд почав курсувати з Києва до Тернополя, а з Тернополя – з 3 липня. Поки що вирішено, що маршрут запускається до кінця серпня, але в майбутньому його можуть залишити і на осінь-зиму.

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