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Опаздывают на час и больше. "Укрзализныця" предупредила о задержках поездов (список)

1 июля 2021 10:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Изменения в расписании произошли на восьми маршрутах. Все они связывают западные области с другими регионами Украины

Расписание поездов изменилось из-за непогоды

Расписание поездов изменилось из-за непогоды / Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине продолжаются задержки в движении поездов из-за сложных погодных условий. Время опоздания составляет от часа до трех с половиной часов, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Речь идет о таких поездах:

  • № 5 Ужгород – Херсон – на 3 часа 34 минуты;
  • № 81 Ужгород – Киев – на 3 часа 32 минуты;
  • № 50 Трускавец – Киев – на 3 часа 6 минут;
  • № 25 Рахов – Одесса – на 1 час 50 минут;
  • № 70 Львов – Мариуполь – на 1 час 33 минуты;
  • № 1 Ивано-Франковск – Константиновка – на 1 час 24 минуты;
  • № 11 Львов – Одесса – на 1 час 22 минуты;
  • № 18 Ужгород – Харьков – на 1 час 14 минут.

Также в аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Турцию. Правда, не из-за украинской непогоды – рейсы перенесены из отсутствия разрешения со стороны Турции, где в аэропорту отключилось электричество. Вылет одного из рейсов перенесли аж на 12 часов.

Как сообщалось, непогода в Украине оставила без света 300 населенных пунктов. Больше всего пострадала Львовская область, где 30 июня прошла вторая за неделю мощная буря.

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Напомним, в Украине появится новый поезд "Интерсити". С 2 июля поезд начал курсировать из Киева в Тернополь, а из Тернополя – с 3 июля. Пока что решено, что маршрут запускается до конца августа, но в будущем его могут оставить и на осень-зиму.

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