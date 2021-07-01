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Потяги затримуються через негоду. "Укрзалізниця" назвала маршрути

1 липня 2021 0:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Україні через негоду затримуються потяги: які саме і на скільки

В Україні після рекордну спеки деякі регіони накрила злива, яка знеструмили чимало населених пунктів. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" сообщіланекоторие поїзда "Укрзалізниці" курсують з затримкою.

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Про це повідомляє прес-служба "УЗ".

Загалом через вплив погодних умов затримуються такі поїзди:

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  • №830 Львів – Ужгород (затримка склала 1:00)
  • №18 Ужгород – Харків (затримка склала 1:00 56 хвилин);
  • №749 Київ – Івано-Франківськ (затримка склала 1:00 37 хвилин);
  • № 134 Миколаїв – Рахів (затримка склала 1:00)
  • №150 Ворохта – Полтава (затримка склала 1:00 33 хвилини).

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Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті". З 2 липня поїзд почав курсувати з Києва до Тернополя, а з Тернополя – з 3 липня. Поки що вирішено, що маршрут запускається до кінця серпня, але в майбутньому його можуть залишити і на осінь-зиму.

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