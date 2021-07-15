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Новий куточок світу для туристів. SkyUp відкриває прямі рейси в Саудівську Аравію

15 липня 2021 16:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В авіакомпанії також нагадали, які правила в'їзду діють в країні під час пандемії COVID-19

Фото: прес-служба SkyUp

Фото: прес-служба SkyUp

У Саудівську Аравію українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси, які будуть виконуватися з Києва та Львова. Перший рейс запланований на 3 серпня.

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Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Рейси здійснюватимуться за таким розкладом:

  • "Київ – Даммам – Київ" (з 3 серпня, щовівторка);
  • "Київ – Джидда – Київ" (з 8 серпня, щочетверга і щонеділі);
  • "Київ – Ер-Ріяд – Київ" (з 4 серпня, в Ер-Ріяд щосереди і щосуботи, до Києва щочетверга і щонеділі);
  • "Львів – Даммам – Львів" (з 5 серпня, в Даммам щочетверга, до Львова щоп'ятниці).

Для в'їзду в Саудівську Аравію вакцинованим українцям необхідно буде зареєструватися на онлайн-платформі не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

Також потрібно буде надати сертифікат про повний курс вакцинації (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson). Можна буде і надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду в країну, однак це не поширюється на дітей, яким не виповнилося 8 років.

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Для невакцинованих українців діятимуть такі вимоги:

  • потрібно буде надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду в країну, також це не поширюється на дітей;
  • відбути обов'язковий 7-денний "інституційний" карантин після прибуття в країну;
  • повторно зробити ПЛР-тест на 1-й і 7-й день перебування на карантині.

Раніше засновник Wizz Air Йожеф Вараді порадив SkyUp масштабуватися. Він вважає, що поняття "національна авіакомпанія" відходить у минуле.

До речі, туристи з Саудівської Аравії почали відкривати для себе Україну – цьому посприяли авіакомпанії-лоукостер. Нещодавно у Львові вперше сів SkyUp з цієї країни:

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