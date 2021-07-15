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Новый уголок мира для туристов. SkyUp открывает прямые рейсы в Саудовскую Аравию

15 июля 2021 16:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В авиакомпании также напомнили, какие правила въезда действуют в стране во время пандемии COVID-19

SkyUp запускает рейсы в Саудовскую Аравию. Фото: пресс-служба SkyUp

SkyUp запускает рейсы в Саудовскую Аравию. Фото: пресс-служба SkyUp

В Саудовскую Аравию украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы, которые будут выполняться из Киева и Львова. Первый рейс запланирован на 3 августа.

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Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться по такому расписанию:

  • "Киев — Даммам — Киев" (с 3 августа, каждый вторник);
  • "Киев — Джидда — Киев" (с 8 августа, по четвергам и воскресеньям);
  • "Киев — Эр-Рияд — Киев" (с 4 августа, в Эр-Рияд по средам и субботам, в Киев по четвергам и воскресеньям);
  • "Львов — Даммам — Львов" (с 5 августа, в Даммам по четвергам, во Львов по пятницам).

Для въезда в Саудовскую Аравию вакцинированным украинцам необходимо будет зарегистрироваться на онлайн-платформе не позднее чем за 72 часа до вылета.

Также нужно будет предоставить сертификат о полном курсе вакцинации (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson). Можно будет и предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну, однако это не распространяется на детей, которым не исполнилось 8 лет.

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Для невакцинированных украинцев будут действовать такие требования:

  • нужно будет предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну, также не распространяется на детей;
  • отбыть обязательный 7-дневный "институциональный" карантин по прибытии в страну;
  • повторно сделать ПЦР-тест на 1-й и 7-й день пребывания на карантине.

Ранее основатель Wizz Air Йожеф Варади посоветовал SkyUp масштабироваться. Он считает, что понятие "национальная авиакомпания" уходит в прошлое.

К слову, туристы из Саудовской Аравии начали открывать для себя Украину – этому поспособствовали авиакомпании-лоукостеры. Недавно во Львове впервые сел SkyUp из этой страны:

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