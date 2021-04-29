На Великдень і травневі стане простіше дістатися з Харкова до Одеси і назад

"Укрзалізниця" придумала, як збільшити кількість "святкових" рейсів, не додаючи при цьому додаткові поїзди

"Укрзалізниця" перед довгими вихідними на травневі свята та Великдень ву терміновому порядку продовжила до Харкова рух поїзда Одеса – Дніпро, а поїзда Харків – Миколаїв – до Одеси. Отже, фактично з'явилося два додаткових поїзди, які здійснять по чотири рейси між Харковом і Одесою.

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Про це повідомила пресслужба компанії-перевізника.

Поїзд № 242/241 Одеса – Дніпро відправиться в такі рейси між Харковом і Одесою:

29 квітня і 3 травня з Одеси;

30 квітня і 4 травня з Харкова.

Поїзд № 251/252 Харків – Миколаїв:

29 квітня і 9 травня з Харкова;

30 квітня і 10 травня з Одеси.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що напередодні свят в Україні виник квитковий ажіотаж – попит на залізничні квитки на 30 квітня вже на 23% перевищив середні значення з початку року. Особливо сильно зросла зацікавленість в квитках на поїзди, які слідують на Захід України, в Одесу і на Донбас.

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Також "Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів далекого прямування, рух в яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі карантин – заборона висадки і посадки пасажирів – діє тільки в Житомирській області.