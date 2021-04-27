Пасажирські потяги в "червоних зонах" почали ходити без обмежень (оновлено)

Заборона на висадку та посадку пасажирів діє лише на Житомирщині

На тлі ослаблення карантинних обмежень і поступового виходу областей із "червоної зони" "Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун.

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Про це повідомляє пресслужба компанії

Зараз карантинні обмеження – заборона висадки та посадки пасажирів – діють лише в Житомирській області.

У компанії нагадали, що скасування та відновлення зупинок потягів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Укрзалізниця" обіцяє суворо стежити за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах, і просить пасажирів обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них іншими пасажирами або співробітниками "Укрзалізниці".

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У Чернівецькій області з 22 квітня "Укрзалізниця" поновила курсування поїздів дальнього сполучення. Це стало можливим після виходу області з "червоної зони" карантину.

Також повідомлялося, що напередодні травневих свят та Великодня, коли в Україні будуть довгі вихідні, "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів. Квитки на них вже в продажу. Протягом усіх травневих свят курсуватимуть потяги до Львова, Івано-Франківська, Рахова та Ужгорода на Заході.

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