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На Пасху и майские станет проще добраться из Харькова в Одессу и обратно

29 апреля, 17:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Укрзализныця" придумала, как увеличить количество "праздничных" рейсов, не добавляя при этом дополнительные поезда

"Укрзализныця" перед длинными выходными на майские праздники и Пасху в срочном порядке продлила до Харькова движение поезда Одесса – Днепр, а поезда Харьков – Николаев – до Одессы. Таким образом, фактически появилось два дополнительных поезда, которые совершат по четыре рейса между Харьковом и Одессой.

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Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика.

Поезд № 242/241 Одесса – Днепр отправится в такие рейсы между Харьковом и Одессой:

  • 29 апреля и 3 мая из Одессы;
  • 30 апреля и 4 мая из Харькова.

Поезд № 251/252 Харьков – Николаев:

В тренде
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  • 29 апреля и 9 мая из Харькова;
  • 30 апреля и 10 мая из Одессы.

Напомним, ранее стало известно, что накануне праздников в Украине возник билетный ажиотаж – спрос на ж/д билеты на 30 апреля уже на 23% превысил средние значения с начала года. Особенно сильно выросла заинтересованность в билетах на поезда, которые следуют на Запад Украины, в Одессу и на Донбасс.

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Также "Укрзализныця" восстановила полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение в которых был временно ограничено из-за локдауна. Сейчас карантин – запрет высадки и посадки пассажиров – действует только в Житомирской области.

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