На Донбасі за два роки відремонтують більше доріг, ніж за попередні 10 років

Протяжність доріг, які відремонтують в ході програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в 2021 році в Донецькій і Луганській областях, можна порівняти з обсягом ремонтів з 2010 по 2019 рік. Всього в 2020-2021 роках в рамках "Великої будівництва" на сході України відремонтують на 50% більше доріг, ніж за 10 років, що передували програмі президента.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у блозі на НВ.

"Знищені бездіяльністю і війною маршрути породжують економічні, комунікаційні та культурні кордони між людьми. У 2020 році ми довели, що держава може дотримуватися обіцянок – упевнений, що всі українці, незалежно від статусу регіону проживання, починають це помічати", – зазначив Кубраков.

У Донецькій області за попередні 5 років відремонтували тільки 144,5 км. При цьому тільки в минулому році, коли почалася реалізація програми "Велике будівництво", відновили 140,1 км, включаючи 8 мостів і шляхопроводів.

У 2021 році в області буде відремонтовано вже 156 км.

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Ремонт доріг на Донбасі

У Луганській області, за словами Кубракова, обсяги дорожньо-ремонтних і будівельних робіт – ще більші. Тут за попередні 10 років було відремонтовано всього 132,9 км. У 2020 році "Велике будівництво" дозволило провести ремонт 194 км. З них головним об'єктом минулого року став маршрут КПП Станиця Луганська – Сєвєродонецьк протяжністю майже 130 км.

"Для регіону значення маршруту полягає в тому, що він веде до єдиного діючого пункту пропуску на території Луганщини – КПП "Станиця Луганська". Фактично, ця дорога – перше, що бачать громадяни України, коли потрапляють на підконтрольну уряду територію", – пояснив Кубраков.

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Всього ж в Луганській області в 2021 році за кошти державного бюджету та міжнародних фінансових організацій відремонтують 376,6 км.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Україні планується відновити всю мережу доріг державного значення.

Крім того, "Укравтодор" вже зробив перші кроки до будівництва Київської окружної дороги, замовивши проектування перших ділянок. Передбачається, що це буде маршрут-півкільце навколо Києва, він буде починатися від дороги М-07 Київ – Ковель і пройде через дороги М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків – Довжанський, а обхід міста Бровари буде виводити до дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

А міст через Дніпро в Запоріжжі відкриють до Дня Незалежності:

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