На Донбассе за два года отремонтируют больше дорог, чем за предыдущие 10 лет

Протяженность дорог, которые отремонтируют в ходе программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году в Донецкой и Луганской областях, сопоставима с объемом ремонтов с 2010 по 2019 год. Всего в 2020-2021 годах в рамках "Большой стройки" на востоке Украины отремонтируют на 50% больше дорог, чем за 10 лет, предшествовавших программе президента.

Реклама

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в блоге на НВ.

"Уничтоженные бездействием и войной маршруты порождают экономические, коммуникационные и культурные границы между людьми. В 2020 году мы доказали, что государство может придерживаться обещаний — уверен, что все украинцы, независимо от статуса региона проживания, начинают это замечать", – отметил Кубраков.

В Донецкой области за предыдущие 5 лет отремонтировали только 144,5 км. При этом только в прошлом году, когда началась реализация программы "Большая стройка", восстановили 140,1 км, включая 8 мостов и путепроводов.

В 2021 году в области будет отремонтировано уже 156 км.

Реклама

Ремонт дорог на Донбассе

В Луганской области, по словам Кубракова, объемы дорожно-ремонтных и строительных работ – еще больше. Здесь за предыдущие 10 лет было отремонтировано всего 132,9 км. В 2020 году "Большая стройка" позволила провести ремонт 194 км. Из них главным объектом прошлого года стал маршрут КПП Станица Луганская – Северодонецк протяженностью почти 130 км.

В тренде 50 тысяч за новорожденного и документы на авто с Донбасса – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

"Для региона значение маршрута заключается в том, что он ведет к единственному действующему пункту пропуска на территории Луганщины – КПП "Станица Луганская". Фактически, эта дорога – первое, что видят граждане Украины, когда попадают на подконтрольную правительству территорию", - объяснил Кубраков.

Читайте также: В Украине появится первый хайвей: строительство в Полтавской области вышло на финишный этап (фото)

Реклама

Всего же в Луганской области в 2021 году за средства государственного бюджета и международных финансовых организаций отремонтируют 376,6 км.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть дорог государственного значения.

Кроме того, "Укравтодор" уже сделал первые шаги к строительству Киевской окружной дороги, заказав проектирование первых участков. Предполагается, что это будет маршрут-полукольцо вокруг Киева, он будет начинаться от дороги М-07 Киев – Ковель и пройдет через дороги М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков – Должанский, а обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи.

А мост через Днепр в Запорожье откроют ко Дню Независимости:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией