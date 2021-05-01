Лоукостер Ryanair почне літати зі Львова на Кіпр: скільки коштують квитки

Рейси сполученням Львів – Пафос будуть здійснюватися двічі на тиждень. Поки що перевізник літає на Кіпр тільки з Києва

Ірландський лоукостер Ryanair запустить рейси зі Львова на Кіпр з 2 липня. Квитки коштують від 28,9 євро в одну сторону і від 70,9 євро туди-назад. Зараз авіакомпанія літає в аеропорт в Пафосі тільки з Києва – раз на тиждень, польоти відновили в лютому. При цьому частота рейсів зі столиці України на Кіпр збільшиться до двох разів на тиждень в червні.

Реклама

Про це повідомило профільне видання Lowcost, посилаючись на дані системи бронювання авіакомпанії.

Читайте також: З Нью-Йорка до Лондона за дві години: у США будують унікальний літак

Рейси Львів – Пафос здійснюватимуться двічі на тиждень – по понеділках і п'ятницях. Час польоту становитиме 2 години 50 хвилин.

Нагадаємо, раніше Ryanair анонсував запуск 18 "літніх" маршрутів з України.

Реклама

Також дивіться, як в літаку Ryanair п'яний пасажир побився з екіпажем через прохання надіти маску:

Відео: Twitter/MennoSwart

В Україні діє авіаційний збір для пасажирів. Це передбачено законом про внесення змін до Повітряного кодексу. З кожного пасажира, який летить в межах України, стягується державне мито в розмірі 0,5 долара. На міжнародних рейсах сума становить 2 долари.