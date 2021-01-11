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Європейський лоукостер скасував 70% рейсів із України

11 січня, 13:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ryanair істотно змінив розклад польотів на період зимової навігації

Ірландський лоукостер Ryanair призупиняє польоти приблизно по 70% маршрутами з Києва до лютого і частково – до кінця березня. З аеропорту "Бориспіль" на постійній основі будуть літати рейси тільки до Відня (Австрія), Берліна (Німеччина) та Валенсії (Іспанія). До початку літньої навігації Ryanair не буде літати з Харкова і Херсона.

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Про це свідчить інформація в системі бронювання авіакомпанії.

З лютого Ryanair планує відновити рейси з Києва у Краків, Познань (Польща), Пафос (Греція), Мадрид (Іспанія), Лондон і Манчестер (Велика Британія). До кінця березня буде літати 26 маршрутів із "Борисполя".

Зі Львова до 1 лютого залишається один постійний маршрут – до Лондона (Велика Британія). Із лютого будуть відновлені рейси до Болоньї (Італія).

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З Одеси з лютого до весни будуть здійснюватися рейси до Кракова і Гданська (Польща), а також Дюссельдорфа (Німеччина).

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Нагадаємо, у другій половині вересня Ryanair вже скасовував понад 70% польотів із України.

Крім того, раніше Італійське управління цивільної авіації (ENAC) пригрозило Ryanair припиненням ліцензій. Лоукостера звинуватили в недотриманні правил безпеки, пов'язаних із пандемією коронавірусу.

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