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З Нью-Йорка до Лондона за дві години: у США будують унікальний літак

22 квітня, 15:47

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Надзвуковий AS3 від компанії Aerion Supersonic візьме на борт 50 пасажирів і пролетить без дозаправки 13000 км

У каліфорнійській пустелі Мохаве мають пройти випробування надзвукового реактивного літака приватного виробництва, який літатиме зі швидкістю приблизно 1600 км/год.

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Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Головна мета випробувань одномісного XB-1 під назвою Baby Boom – перевірка аеродинамічної концепції, котра у разі успіху дозволила б збудувати надзвуковий літак Overture на 75 пасажирів.

Тестовий літак XB-1

Якщо усе піде за планом, у другій половині цього десятиліття новий літак доставить пасажирів із Лондона до Нью-Йорка десь за 3,5 години і літатиме зі швидкістю близько 2700 км/год.

Та найвірогідніше, що першими у небо здіймуться менші надзвукові літаки, розраховані на 8-15 пасажирів. Американська Aerion Supersonic працює над цим з 2002 року. Поки що жоден її літак не злетів, але нещодавно компанія представила конкретні дані про те, як виглядатиме її модель AS2. Перший політ заплановано на 2024 рік, а на 2026-й – комерційне використання вже замовлених літаків.

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AS2-Business Jet від Aerion
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А недавно Aerion оголосила, що до кінця десятиліття планує квантовий стрибок з моделлю AS3, що зможе вмістити до 50 пасажирів і пролетіти без дозаправки 13000 кілометрів на швидкості близько 5000 км/год. Він може стати першим комерційним літаком, що досягне низького гіперзвукового діапазону. Найшвидший на сьогодні літак – це військово-розвідувальний Lockheed SR-71 Blackbird зі швидкістю близько 4000 км/год. З Нью-Йорка до Лондона (5500 км по прямій) такий літак може долетіти за рекордні дві години.

Нагадаємо, поки одні компанії борються за збільшення швидкості, авіагігант Airbus створив концепцію трьох моделей літаків з водневими двигунами.

А у вересні-2020 у Великій Британії протестували перший у світі літак з нульовим рівнем викидів. Повітряне судно працює на водні, єдиним продуктом переробки якого є вода.

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технології США літак швидкість авіа випробування
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