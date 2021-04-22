Из Нью-Йорка в Лондон за два часа: в США строят уникальный самолет

Сверхзвуковой AS3 от компании Aerion Supersonic возьмет на борт 50 пассажиров и пролетит без дозаправки 13000 км

В калифорнийской пустыне Мохаве должны пройти испытания сверхзвукового реактивного самолета частного производства, который будет летать со скоростью порядка 1600 км/ч.

Реклама

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Главная цель испытаний одноместного XB-1 под названием Baby Boom – проверка аэродинамической концепции, которая в случае успеха позволила бы построить сверхзвуковой самолет Overture на 75 пассажиров.

Тестовый самолет XB-1

Если все пойдет по плану, во второй половине этого десятилетия новый самолет доставит пассажиров из Лондона в Нью-Йорк где-то за 3,5 часа и будет летать со скоростью около 2700 км/ч.

Но скорее всего, что первыми в небо поднимутся сверхзвуковые самолеты поменьше, рассчитанные на 8-15 пассажиров. Американская Aerion Supersonic работает над этим с 2002 года. Пока ни один ее самолет не взлетел, но недавно компания представила конкретные данные о том, как будет выглядеть ее модель AS2. Первый полет запланирован на 2024 год, а на 2026-й – коммерческое использование уже заказанных самолетов.

В тренде Apple расширит рекламный бизнес и мощно ударит по доходам Facebook

AS2-Business Jet от Aerion

Реклама

А недавно Aerion объявила, что к концу десятилетия планирует квантовый скачок с моделью AS3, которая сможет вместить до 50 пассажиров и пролететь без дозаправки 13000 километров на скорости около 5000 км/ч. Он может стать первым коммерческим самолетом, который достигнет низкого гиперзвукового диапазона. Самый быстрый на сегодняшний день самолет – это военно-разведывательный Lockheed SR-71 Blackbird со скоростью около 4000 км/ч. Из Нью-Йорка в Лондон (5500 км по прямой) такой самолет может долететь за рекордные 2:00.

Напомним, пока одни компании борются за увеличение скорости, авиагигант Airbus создал концепцию трех моделей самолетов с водородными двигателями.

А в сентябре 2020 в Великобритании протестовали первый в мире самолет с нулевым уровнем выбросов. Воздушное судно работает на водороде , Единственным продуктом переработки которого существуют вода.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама