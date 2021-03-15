Ryanair запускає 18 "літніх" маршрутів з України: список

Польоти ще за 37 напрямками відкладаються на кілька місяців

Ірландський лоукостер Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію з 28 березня. До цього Ryanair скасував 70% рейсів з України.

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Відновлення польотів ще за 37 маршрутами відкладено на травень, червень і липень, повідомляє профільний портал Avianews.

Мережа лоукостера з України в квітні буде включати 13 напрямків з аеропорту "Бориспіль":

Відень;

Софія;

Берлін;

Бергамо;

Рим;

Вільнюс;

Гданськ;

Катовіце;

Краків;

Познань;

Варшава;

Вроцлав;

Лондон.

Також з початком літнього розкладу Ryanair планує полетіти з Одеси в:

Берлін;

Рим;

Гданськ.

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Польоти зі Львова будуть здійснюватися в:

Бергамо;

Рим.

Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладене до травня.

Продажі квитків по ще шістьма напрямками закриті. Йдеться про рейси:

з Києва – у Будапешт, Манчестер, з Херсона в Катовіце

з Одеси – в Афіни;

зі Львова – у Меммінген і Будапешт.

Це може свідчити як про те, що Ryanair ще не сформував плани з польотів, так і про можливе закриття маршрутів.

Нагадаємо, раніше в літаку Ryanair п'яний пасажир побився з екіпажем через прохання надіти маску.

Відео: Twitter/MennoSwart

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