Ryanair запускає 18 "літніх" маршрутів з України: список

Ірландський лоукостер Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію з 28 березня. До цього Ryanair скасував 70% рейсів з України.
Відновлення польотів ще за 37 маршрутами відкладено на травень, червень і липень, повідомляє профільний портал Avianews.
Мережа лоукостера з України в квітні буде включати 13 напрямків з аеропорту "Бориспіль":
- Відень;
- Софія;
- Берлін;
- Бергамо;
- Рим;
- Вільнюс;
- Гданськ;
- Катовіце;
- Краків;
- Познань;
- Варшава;
- Вроцлав;
- Лондон.
Також з початком літнього розкладу Ryanair планує полетіти з Одеси в:
- Берлін;
- Рим;
- Гданськ.
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Польоти зі Львова будуть здійснюватися в:
- Бергамо;
- Рим.
Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладене до травня.
Продажі квитків по ще шістьма напрямками закриті. Йдеться про рейси:
- з Києва – у Будапешт, Манчестер, з Херсона в Катовіце
- з Одеси – в Афіни;
- зі Львова – у Меммінген і Будапешт.
Це може свідчити як про те, що Ryanair ще не сформував плани з польотів, так і про можливе закриття маршрутів.
Нагадаємо, раніше в літаку Ryanair п'яний пасажир побився з екіпажем через прохання надіти маску.
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