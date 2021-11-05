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"Кам'яний вік!": пасажирка показала жахливі умови у вагоні "Укрзалізниці"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
5 листопада, 12:30
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За квиток у поїзді УЗ дівчина заплатила більше, ніж коштує проїзд в автобусі, тож хотіла отримати комфорт
На "Укрзалізницю" знову поскаржилися пасажири
На "Укрзалізницю" знову поскаржилися пасажири / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українка, яка їхала поїздом "Укрзалізниці" з Харкова до Миколаєва, жахнулася станом умивальника.

Фото вона показала у Facebook.

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Під публікацією інші користувачі написали, що стан вагонів залишає бажати кращого, а побачене назвали "кам'яним віком".

Під публікацією дівчина написала, що за квиток у поїзді УЗ заплатила більше, ніж коштує проїзд автобусом, тому розраховувала на нормальні умови поїздки.

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Нові купейні вагони

1 листопада "Укрзалізниця" отримала перші 5 нових вагонів, у яких є кнопки виклики провідника, система сигналізації та кулери з холодною та гарячою водою.

За умовами контракту 20 із 100 замовлених вагонів має бути поставлено до кінця 2021 року. Перші п'ять купейних вагонів із цієї партії УЗ уже отримала.

Нові правила "Укрзалізниці"

З 21 жовтня набули чинності нові карантинні правила, які не дозволяють подорожувати потягами "Укрзалізниці" без щеплення або негативного ПЛР-тесту.

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Перевірки будуть проводити стюарди перед тим, як пустити людину у вагон, а які документи підходять для проїзду – дивіться у нашому матеріалі. На українських вокзалах також розгорнули пункти вакцинації від коронавірусу та експрес-тестування на COVID-19.

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