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"Каменный век!": пассажирка показала ужасные условия в вагоне "Укрзализныци"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
5 ноября, 12:30
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За билет в поезде УЗ девушка заплатила больше, чем стоит проезд в автобусе, поэтому хотела получить комфорт
На "Укрзализныцю" снова пожаловались пассажиры
На "Укрзализныцю" снова пожаловались пассажиры / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинка, которая ехала на поезде "Укрзализныци" из Харькова в Николаев, ужаснулась состоянием умывальника.

Фото она показала в Facebook.

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Под публикацией другие пользователи написали, что состояние вагонов оставляет желать лучшего, а увиденное назвали "каменным веком".

Под публикацией девушка написала, что за билет в поезде УЗ заплатила больше, чем стоит проезд в автобусе, поэтому рассчитывала на нормальные условия поездки.

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Новые купейные вагоны

1 ноября "Укрзализныця" получила первые 5 новых вагонов, в которых есть кнопки вызовы проводника, система сигнализации и кулеры с холодной и горячей водой.

По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должно быть поставлено до конца 2021 года. Первые пять купейных вагонов из этой партии УЗ уже получила.

Новые правила "Укрзализныци"

С 21 октября в силу вступили новые карантинные правила, которые не позволяют путешествовать в поездах "Укрзализныци" без прививки или отрицательного ПЦР-теста.

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Проверки будут проводить стюарды перед тем, как пустить человека в вагон, а какие документы подходят для проезда – смотрите в нашем материале. На украинских вокзалах также развернули пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования на COVID-19.

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