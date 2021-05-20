Русский
$ 27,42
33,49
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

Читати в потязі стане зручніше – "Укрзалізниця" відкрила доступ до онлайн-бібліотеки

20 травня, 09:21

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За третину книг не доведеться платити, але завантажувати файли радять заздалегідь, на станціях – покриття мобільним інтернетом все ще залишає бажати кращого

Доступ до онлайн-бібліотеки тестують в "Інтерсіті+"

Доступ до онлайн-бібліотеки тестують в "Інтерсіті+" / Фото: Григорій Салай, Сьогодні

"Укрзалізниця", яка нещодавно оновила меню в потягах "Інтерсіті+", також відкрила пасажирам доступ до онлайн-бібліотеки з 5 тис. книг, третина з яких безкоштовні. Скористатися послугою поки що зможуть теж лише ті, хто подорожує на швидкісних потягах. Отримати доступ можна за допомогою QR-кодів, їх розмістять в вагонах на спеціальних наклейках.

Реклама

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Після сканування коду буде завантажений додаток на базі операційних систем iOS або Android, а якщо його вже встановлено, то посилання направить безпосередньо до "залізничного" каталогу LibrariUZ", – зазначили в компанії.

Доступ до бібліотеки формально має працювати по всьому маршруту слідування потяга, але УЗ рекомендує "завантажувати книги під час зупинок поїзда на станціях". Це пов'язано з тим, що покриття мобільним інтернетом досі є не по всій протяжності маршрутів.

В тренді
Долар влаштувався на багатомісячному "дні", євро впав: курс валют НБУ
Долар втримав низький курс
В тренді
"Укрпошта" вимкнула термінали сторонніх банків
В тренді
Правила субсидій переписали, біткоїн обвалився – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Читайте також: За що в Україні платять мільйони членам наглядових рад

Реклама

Нагадаємо, крім нового меню ланч-боксів і онлайн-бібліотеки, "Укрзалізниця" ввела послугу онлайн-кінотеатру з фільмами українською мовою і пропонує знижки на таксі на вокзалах в шести найбільших містах України. Детальніше про нову їжу в "Інтерсіті+" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, також в Україні перекроюють розклад поїздів. Нові маршрути будуть вводити в три етапи. Крім того, "Укрзалізниця" оптимізує і маршрути наявних потягів. Зокрема, деякі поїзди змінять час прибуття/відправлення, до деяких додадуться нові зупинки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Куди літають українці – аеропорт
Куди літають українці – аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші напрямкиУкраїна
Wizz Air повернувся в аеропорт
Wizz Air повернувся в аеропорт "Бориспіль": куди летимоТранспорт
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не буде
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не будеТранспорт
"Укрзалізниця" повернула поїзди за кордон і призначила новий маршрут по УкраїніТранспорт
"Укрзалізниця" тимчасово змінила розклад поїздів: списокТранспорт
Банк
Банк "Укрпошта" та антирекорд долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти