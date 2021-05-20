Читать в поезде станет удобнее – "Укрзализныця" открыла доступ к онлайн-библиотеке

За треть книг не придется платить, но загружать файлы советуют заранее, на станциях – покрытие мобильным интернетом все еще оставляет желать лучшего

Доступ к онлайн-библиотеке тестируют в "Интерсити+" / Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Укрзализныця", которая недавно обновила меню в поездах "Интерсити+", также открыла пассажирам доступ к онлайн-библиотеке с 5 тыс. книг, треть из которых бесплатные. Воспользоваться услугой пока что смогут тоже только те, кто путешествует на скоростных поездах. Получить доступ можно с помощью QR-кодов, их разместят в вагонах на специальных наклейках.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"После сканирования, кода начнется загрузка приложения на базе операционных систем iOS или Android, а если оно уже установлено, то ссылка направит непосредственно в "железнодорожный" каталог LibrariUZ", – отметили в компании.

Доступ к библиотеке формально должен работать по всему маршруту следования поезда, но УЗ рекомендует "загружать книги во время остановок поезда на станциях". Это связано с тем, что покрытие мобильным интернетом до сих пор есть не по всей протяженности маршрутов.

Читайте также: За что в Украине платят миллионы членам наблюдательных советов

Реклама

Напомним, кроме нового меню ланч-боксов и онлайн-библиотеки, "Укрзализныця" ввела услугу онлайн-кинотеатра с фильмами на украинском языке и предлагает скидки на такси на вокзалах в шести крупнейших городах Украины. Подробнее о новое еде в "Интерсити+" узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Напомним, также в Украине перекраивают расписание поездов. Новые маршруты будут вводить в три этапа. Кроме того, "Укрзализныця" оптимизирует и маршруты существующих составов. В частности, некоторые поезда изменят время прибытия/отправления, к некоторым добавятся новые остановки.