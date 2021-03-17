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В Україні перекроюють розклад потягів. Якими будуть нові графіки?

17 березня, 15:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Укрзалізниця" задумала масштабну оптимізацію та "літні" маршрути

У 2021 році "Укрзалізниця" оптимізує маршрути існуючих потягів і планує призначити нові рейси. Зокрема, деякі потяги змінять час прибуття/відправлення, до деяких додадуться нові зупинки. На літній сезон призначать більше 30 додаткових потягів.

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Про те, як зміниться розклад, йдеться в презентації перевізника.

Зміни в маршрутах

  • №228 Київ – Бердянськ відправлятиметься о 16:13 і прибуватиме о 10:05.
  • №86 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ відправлятиметься о 10:55 і прибуватиме о 14:00 наступного дня без пересадок у Києві вночі.
  • № 5/6 Ужгород – Херсон курсуватиме щодня (зараз через день).
  • № 58/57 Ковель – Одеса теж курсуватиме щодня, а не через день.
  • № 357/358 Київ – Рахів відправлятиметься на 4 хвилини пізніше, але це заощадить аж 34 хвилини в дорозі.
  • № 5/6 Ужгород – Херсон теж стане щоденним.
  • №251/252 Харків – Миколаїв через Кривий Ріг продовжать до Одеси.

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Додаткові зупинки

  • № 779/780 Суми – Київ – Суми: на станціях Бахмач і Ніжин-Пасажирський.
  • № 145/146 Київ – Ізмаїл: на станції Кароліно-Бугаз.

Нові потяги

Запустити їх хочуть в травні-червні. Але список і нумерація – поки що орієнтовні. Фінальне призначення поїздів залежатиме від пасажиропотоку та карантинного зонування, адже звичайні потяги в "червоних зонах" не ходять.

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В тренді
В Україні перекроюють розклад потягів. Якими будуть нові графіки?
  • №119/120 Запоріжжя – Львів;
  • №162/161 Миколаїв – Київ;
  • №168/167 Львів – Одеса;
  • №190/189 Дніпро – Генічеськ;
  • №204/203 Кривий Ріг – Генічеськ;
  • №213/214 Суми – Одеса;
  • №223/224 Київ – Одеса;
  • №86/85 Львів – Бердянськ;
  • №228/227 Львів – Одеса;
  • №228/227 Київ – Бердянськ;
  • №232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ;
  • №240/239 Лисичанськ – Миколаїв;
  • №256/255 Львів – Херсон;
  • №257/258 Львів – Одеса;
  • №147/148 Київ – Одеса;
  • №767/768 Київ – Херсон;
  • №261/262 Харків – Бердянськ;

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  • №272/271 Харків – Одеса;
  • №274/273 Львів – Одеса;
  • №280/279 Жмеринка – Генічеськ;
  • №282/281 Хмельницький – Генічеськ;
  • №287/288 Київ – Одеса;
  • №142/141 Маріуполь – Одеса;
  • №290/289 Одеса – Чернівці
  • №298/297 Київ – Херсон;
  • №472/471 Дніпро – Бердянськ;
  • №552/551 Кривий Ріг – Бердянськ;
  • №730/729 Харків – Генічеськ;
  • №761/762 Київ – Одеса;
  • №59/60 Одеса – Харків, Лисичанськ.

Крім того, Харків і Дінпро з'єднають дзеркальними поїздами (двічі на день) з відправленням о 6 ранку та 18:30. Зв'язка Харків – Запоріжжя розглядається наступною.

Сезонні напрямки

  • №228 і №116 з Києва в напрямку Бердянська. Звідти або з Херсона можна дістатися на автобусах до Скадовська, Лазурного та Залізного Порту.
  • Львів – Новоолексіївка, Бердянськ. Можна буде дістатися з Карпат до Азовського моря.
  • №59/60 Одеса – Харків – Лисичанськ. Це продовження маршруту поїзда № 59/60 до Лисичанська.
  • Лисичанськ – Миколаїв. Дасть можливість жителям Східної України дістатися до курортів.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" також розбиралися, чи дійсно потяги в Україні стали їздити повільніше. Для цього кореспонденти провели експеримент:

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Укрзалізниця поїзда розклад графік зупинки маршрути додаткові потяги

Джерело: Сьогодні

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