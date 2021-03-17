В Україні перекроюють розклад потягів. Якими будуть нові графіки?

У 2021 році "Укрзалізниця" оптимізує маршрути існуючих потягів і планує призначити нові рейси. Зокрема, деякі потяги змінять час прибуття/відправлення, до деяких додадуться нові зупинки. На літній сезон призначать більше 30 додаткових потягів.

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Про те, як зміниться розклад, йдеться в презентації перевізника.

Зміни в маршрутах

№228 Київ – Бердянськ відправлятиметься о 16:13 і прибуватиме о 10:05.

№86 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ відправлятиметься о 10:55 і прибуватиме о 14:00 наступного дня без пересадок у Києві вночі.

№ 5/6 Ужгород – Херсон курсуватиме щодня (зараз через день).

№ 58/57 Ковель – Одеса теж курсуватиме щодня, а не через день.

№ 357/358 Київ – Рахів відправлятиметься на 4 хвилини пізніше, але це заощадить аж 34 хвилини в дорозі.

№ 5/6 Ужгород – Херсон теж стане щоденним.

№251/252 Харків – Миколаїв через Кривий Ріг продовжать до Одеси.

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Додаткові зупинки

№ 779/780 Суми – Київ – Суми: на станціях Бахмач і Ніжин-Пасажирський.

№ 145/146 Київ – Ізмаїл: на станції Кароліно-Бугаз.

Нові потяги

Запустити їх хочуть в травні-червні. Але список і нумерація – поки що орієнтовні. Фінальне призначення поїздів залежатиме від пасажиропотоку та карантинного зонування, адже звичайні потяги в "червоних зонах" не ходять.

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№119/120 Запоріжжя – Львів;

№162/161 Миколаїв – Київ;

№168/167 Львів – Одеса;

№190/189 Дніпро – Генічеськ;

№204/203 Кривий Ріг – Генічеськ;

№213/214 Суми – Одеса;

№223/224 Київ – Одеса;

№86/85 Львів – Бердянськ;

№228/227 Львів – Одеса;

№228/227 Київ – Бердянськ;

№232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ;

№240/239 Лисичанськ – Миколаїв;

№256/255 Львів – Херсон;

№257/258 Львів – Одеса;

№147/148 Київ – Одеса;

№767/768 Київ – Херсон;

№261/262 Харків – Бердянськ;

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№272/271 Харків – Одеса;

№274/273 Львів – Одеса;

№280/279 Жмеринка – Генічеськ;

№282/281 Хмельницький – Генічеськ;

№287/288 Київ – Одеса;

№142/141 Маріуполь – Одеса;

№290/289 Одеса – Чернівці

№298/297 Київ – Херсон;

№472/471 Дніпро – Бердянськ;

№552/551 Кривий Ріг – Бердянськ;

№730/729 Харків – Генічеськ;

№761/762 Київ – Одеса;

№59/60 Одеса – Харків, Лисичанськ.

Крім того, Харків і Дінпро з'єднають дзеркальними поїздами (двічі на день) з відправленням о 6 ранку та 18:30. Зв'язка Харків – Запоріжжя розглядається наступною.

Сезонні напрямки

№228 і №116 з Києва в напрямку Бердянська. Звідти або з Херсона можна дістатися на автобусах до Скадовська, Лазурного та Залізного Порту.

Львів – Новоолексіївка, Бердянськ. Можна буде дістатися з Карпат до Азовського моря.

№59/60 Одеса – Харків – Лисичанськ. Це продовження маршруту поїзда № 59/60 до Лисичанська.

Лисичанськ – Миколаїв. Дасть можливість жителям Східної України дістатися до курортів.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" також розбиралися, чи дійсно потяги в Україні стали їздити повільніше. Для цього кореспонденти провели експеримент:

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