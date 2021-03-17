В Україні перекроюють розклад потягів. Якими будуть нові графіки?

У 2021 році "Укрзалізниця" оптимізує маршрути існуючих потягів і планує призначити нові рейси. Зокрема, деякі потяги змінять час прибуття/відправлення, до деяких додадуться нові зупинки. На літній сезон призначать більше 30 додаткових потягів.
Про те, як зміниться розклад, йдеться в презентації перевізника.
Зміни в маршрутах
- №228 Київ – Бердянськ відправлятиметься о 16:13 і прибуватиме о 10:05.
- №86 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ відправлятиметься о 10:55 і прибуватиме о 14:00 наступного дня без пересадок у Києві вночі.
- № 5/6 Ужгород – Херсон курсуватиме щодня (зараз через день).
- № 58/57 Ковель – Одеса теж курсуватиме щодня, а не через день.
- № 357/358 Київ – Рахів відправлятиметься на 4 хвилини пізніше, але це заощадить аж 34 хвилини в дорозі.
- № 5/6 Ужгород – Херсон теж стане щоденним.
- №251/252 Харків – Миколаїв через Кривий Ріг продовжать до Одеси.
Читайте також: Інфографіка. Що потрібно, щоб взяти собаку в поїзд?
Додаткові зупинки
- № 779/780 Суми – Київ – Суми: на станціях Бахмач і Ніжин-Пасажирський.
- № 145/146 Київ – Ізмаїл: на станції Кароліно-Бугаз.
Нові потяги
Запустити їх хочуть в травні-червні. Але список і нумерація – поки що орієнтовні. Фінальне призначення поїздів залежатиме від пасажиропотоку та карантинного зонування, адже звичайні потяги в "червоних зонах" не ходять.
- №119/120 Запоріжжя – Львів;
- №162/161 Миколаїв – Київ;
- №168/167 Львів – Одеса;
- №190/189 Дніпро – Генічеськ;
- №204/203 Кривий Ріг – Генічеськ;
- №213/214 Суми – Одеса;
- №223/224 Київ – Одеса;
- №86/85 Львів – Бердянськ;
- №228/227 Львів – Одеса;
- №228/227 Київ – Бердянськ;
- №232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ;
- №240/239 Лисичанськ – Миколаїв;
- №256/255 Львів – Херсон;
- №257/258 Львів – Одеса;
- №147/148 Київ – Одеса;
- №767/768 Київ – Херсон;
- №261/262 Харків – Бердянськ;
Читайте також: Квитки на поїзди почали дорожчати: як виростуть ціни
- №272/271 Харків – Одеса;
- №274/273 Львів – Одеса;
- №280/279 Жмеринка – Генічеськ;
- №282/281 Хмельницький – Генічеськ;
- №287/288 Київ – Одеса;
- №142/141 Маріуполь – Одеса;
- №290/289 Одеса – Чернівці
- №298/297 Київ – Херсон;
- №472/471 Дніпро – Бердянськ;
- №552/551 Кривий Ріг – Бердянськ;
- №730/729 Харків – Генічеськ;
- №761/762 Київ – Одеса;
- №59/60 Одеса – Харків, Лисичанськ.
Крім того, Харків і Дінпро з'єднають дзеркальними поїздами (двічі на день) з відправленням о 6 ранку та 18:30. Зв'язка Харків – Запоріжжя розглядається наступною.
Сезонні напрямки
- №228 і №116 з Києва в напрямку Бердянська. Звідти або з Херсона можна дістатися на автобусах до Скадовська, Лазурного та Залізного Порту.
- Львів – Новоолексіївка, Бердянськ. Можна буде дістатися з Карпат до Азовського моря.
- №59/60 Одеса – Харків – Лисичанськ. Це продовження маршруту поїзда № 59/60 до Лисичанська.
- Лисичанськ – Миколаїв. Дасть можливість жителям Східної України дістатися до курортів.
Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" також розбиралися, чи дійсно потяги в Україні стали їздити повільніше. Для цього кореспонденти провели експеримент:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк