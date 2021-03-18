Для дітей – окрема їжа: в потягах "Інтерсіті" оновили меню

В українських потягах "Інтерсіті" змінилася кухня. З 18 березня звичні для українців ланч-бокси представлені вже в трьох видах – м'ясний, вегетаріанський і дитячий. Ціна – 140 гривень.

"Запускається дитячий ланч-бокс. Туди йдуть різнокольорові макарони для дітей, щоб було цікаво їсти і розглядати, невелика піта, куряча відбивна. У другому контейнері – вегетаріанський рол з сиром фета і банановий пиріг на десерт", – розповів новинам "Сьогодні" бариста Кирило Якубенко.

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Змінилися і ланч-бокси для дорослих. У них тепер додають типові регіональні смаколики в залежності від сезону і напрямку подорожі.

Відео: Сьогодні

Замовити страви з оновленого меню заздалегідь на сайті поки не вийде, але до квітня ця функція теж стане доступною.

Нагадаємо, також в Україні перекроюють розклад поїздів. Нові маршрути будуть вводити в три етапи. Крім того, "Укрзалізниця" оптимізує і маршрути існуючих потягів. Зокрема, деякі поїзди змінять час прибуття/відправлення, до деяких додадуться нові зупинки.

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