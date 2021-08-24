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Чорногорія посилила правила в'їзду для туристів з України (список документів)

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
24 серпня, 16:16
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Українські туристи більше не можуть поїхати до Чорногорії без здачі тестів на коронавірус
Для в'їзду в Чорногорію тепер знадобиться тест на COVID-19
Для в'їзду в Чорногорію тепер знадобиться тест на COVID-19 / Фото: Pixabay, REUTERS/Wolfgang Rattay

Чорногорія посилила правила в'їзду в країну для туристів з сьогоднішнього дня, 24 серпня. Якщо до цього українські мандрівники могли відправитися в Чорногорію без тестів на коронавірус і без сертифікатів про вакцинацію, то тепер їм потрібно пред'являти такі документи.

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У посольстві Чорногорії в Україні уточнили, що для в'їзду підійде будь-який з цих документів:

  • підтвердження, що людина повністю вакцинована або вакцинована першою дозою вакцини проти COVID19; вимог до самої вакцини або датою вакцинації немає;
  • негативний ПЛР-тест не старше 72 годин;
  • негативний швидкий тест на антиген не старші 48 годин;
  • доказ того, що людина перехворіла на COVID19 (пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів після позитивного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген).

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Також вводяться внутрішні обмеження в країні по можливості організації урочистих заходів, відвідування театрів, музеїв, галерей з наявності одного з вищезазначених документів. Заборонена присутність понад 50 людей на відкритому громадському місці.

Таке рішення влада Чорногорії прийняла у зв'язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації.

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Ці правила діятимуть як мінімум до 10 вересня.

інші правила

  • Громадяни України можуть в'їжджати в Чорногорію без оформлення віз . Термін перебування – 90 днів протягом одного півріччя.
  • Біометричний закордонний паспорт не обов'язковий.
  • Закордонний паспорт повинен бути дійсним протягом 3 місяців і більше з дати передбачуваного виїзду з Чорногорії.

Раніше сайт "Сьогодні" розбирався, де краще відпочивати – в Албанії чи Чорногорії.

При цьому найпопулярнішою країною для поїздок українців стала Польща. Її з початку 2021 року відвідали більше 1,9 млн українських громадян.

Крім того, значно виріс і потік туристів в Україну. Найбільше туристів, які відвідують Україну, прибуло з Європи і Азії. Часто навідуються і мандрівники з Північної Америки:

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